ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) La Roma non fa sconti su, è ormai noto. Pallotta vuole cash i 36 milioni della clausola per fare cassa entro il 30 giugno. De Laurentiis accontenterà i giallorossi solo se a loro volta si impegneranno a versare la metà della cifra per Diawara, scriveche aggiunge pure che alla Roma, però, il guineano non piace granché. A finanziare l’operazionea Napoli, scrive il quotidiano, sarà ladiall’Atletico Madrid. La richiesta del napoli è 20 milioni. Si attende solo il via liberaSpagna. L'articolo: L’operazionediilNapolista.

napolista : Repubblica: L’operazione #Manolas finanziata dalla cessione di #Hysaj #DeLaurentiis pagherà la clausola alla #Roma… - Wradioitaliane : Mick Jagger torna sul palco: ed è show dopo l'operazione al cuore -