Perché sulle città italiane le bombe d' acqua fanno tanti danni

(Di domenica 23 giugno 2019) Lesono in ritardo nel predisporre piani di adattamento ai cambiamenti climatici e soprattutto alle cosiddetted'che, fra l'altro, stanno crescendo di numero e intensità. E' l'allarme lanciato da uno studio del Politecnico di Torino apparso su "Geophysical Research Letters" e scritto da tre esperti di idrologia: Pierluigi Claps, Daniele Ganora e Andrea Libertino del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente, il Territorio e le Infrastrutture dell'ateneo subalpino. L'indagine esamina in particolare i nubifragi estremi italiani, ormai comunemente denominatid'e conclude che "in alcune aree la loro intensità sta effettivamente aumentando". A partire dal 2000, anno della grande alluvione del Po, si rileva, la stragrande maggioranza delle 208 vittime censite dal CNR-IRPI nel progetto "Polaris" sono state causate da alluvioni improvvise ...

