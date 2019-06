Emergenza in Italia | l’allarme dei medici | arriva la più intensa ondata di caldo

Tecnologia - se il 5G diventa un’Emergenza : flash mob e mobilitazioni in 50 città d’Italia per chiedere una moratoria : “Tecnologia non sicura per umanità ed ecosistema, moratoria in difesa della salute!”. flash mob in città, presidi simbolici e dimostrazioni pure in spiaggia, striscioni e cartelli, ma anche banchetti per la raccolte di firme e consegna di diffide al Sindaco, coi parlamentari in piazza al fianco dei cittadini, insieme a medici e scienziati. Si è svolta ieri la prima giornata di mobilitazione unitaria contro l’elettrosmog, si ...

Silvio Berlusconi ridisegna Forza Italia : Emergenza pura - a chi dà il potere in Lombardia : ridisegna Forza Italia, tra Europa e Lombardia. Silvio Berlusconi è costretto a sostituire Lara Comi, eurodeputata eletta il 26 maggio scorso che ha fatto un passo indietro perché appiedata dall'inchiesta sulle tangenti. Ma accanto alla situazione della azzurra, per cui forse verrà ritagliato un ruo

Lo Stato italiano rischia di finire in tribunale per non aver agito contro l’Emergenza climatica : Che la Terra sia in pericolo ormai non è più un mistero e che i suoi abitanti debbano fare qualcosa di concreto per assicurarsi un futuro, neppure. Ma che cosa? E soprattutto come? Un gruppo di associazioni, movimenti e semplici cittadini riuniti in una campagna dal titolo emblematico, “Giudizio universale”, ha deciso di passare dalle parole ai fat...

Clima - il ministro Costa : “vedo con favore le mozioni perché l’Italia dichiari lo stato di Emergenza” : “Vedo con favore le mozioni presentate in parlamento perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza Climatica“. E’ quello che ha detto oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), durante un’audizione in Commissione Ambiente della Camera. La dichiarazione dell’emergenza per il Clima è stata la prima richiesta alle istituzioni dei giovani italiani di Fridays For Future, il movimento ispirato da ...

Alcune scuole italiane hanno dichiarato lo stato di Emergenza climatica : In Italia la prima scuola a dichiarare lo stato di emergenza climatica è stata l'Istituto comprensivo Capasso - Mazzini di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Era il 14 maggio. A ruota sono arrivate le sottoscrizioni di altri due istituti, il Majorana di Grugliasco e il Notarangelo - Rosati di Foggia. scuole i cui dirigenti, quelli che un tempo si chiamavano presidi, hanno firmato un documento che vale come atto di pressione sulle ...

Assemblea Mondiale della Salute : l’Italia discuterà sui programmi sanitari di Emergenza e copertura sanitaria : Oggi si aprirà, a Ginevra, la 72esima Assemblea Mondiale della Salute, l’organo decisionale principale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si riunirà al Palazzo delle Nazioni Unite, fino al 28 maggio, con le delegazioni dei 194 Stati membri dell’organizzazione. Anche l’Italia sarà presente nonché promotrice di una proposta di risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Salute sulla trasparenza delle ...

Alluvione Emilia-Romagna - il paradosso dell’Italia : dopo l’allarme siccità - ecco l’Emergenza idrogeologica : E’ una “corrente” di centinaia di migliaia di litri al secondo, “quella che stanno sollevando le decine di impianti idrovori, accesi ininterrottamente dai Consorzi di bonifica Romagna e Burana per far defluire le acque di pioggia, riversatesi sui loro comprensori, provocando le piene dei corsi d’acqua“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque ...

Emergenza Clima in Italia - il geologo Franco Ortolani : “Ci troviamo in una condizione di crisi pre-disastro” : “Emergenza Climatico-ambientale in Italia“: l’allarme viene lanciato da Franco Ortolani, geologo e senatore M5S. L’Italia, spiega l’esperto, “si trova nella fascia Climatico ambientale mediterranea di transizione tra le condizioni desertiche a sud a quelle tipicamente umido mediterranee a nord.” “Come è evidente nella figura 1 basta uno spostamento di circa 250 km verso nord delle fasce Climatiche, ...

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della Emergenza italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’Emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Il governo italiano dichiari lo stato di Emergenza climatica : Da una parte, l'economia di pace deve essere una economia disarmata, cioè una economia priva di un complesso militare-industriale che la condizioni. E possiamo dire, più precisamente e concretamente: ...

Emergenza Yemen. Muoiono donne e bambini - sotto bombe anche italiane : Oggi, la capacità degli yemeniti di accedere a cure sanitarie di qualsiasi tipo è diminuita drasticamente perché il conflitto ha devastato l'economia e svalutato i risparmi, lasciando la maggior ...

1° maggio 2019 - Emergenza giovani : persi in Italia oltre 600mila posti di lavoro in 15 anni : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...