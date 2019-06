Nuoto | Trofeo Sette Colli – Gabriele Detti trionfa nei 400 metri | doppietta italiana con

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Detti in finale nei 400 sl con il miglior tempo - Pellegrini out nei 50 sl : Prima giornata di gare al Trofeo Sette Colli, Gabriele Detti benissimo nei 400 sl mentre Federica Pellegrini fallisce la finale nei 50 sl Buone sensazioni per Gabriele Detti nella prima mattinata del Trofeo Sette Colli, il nuotatore azzurro centra il miglior tempo nelle batterie dei 400 stile libero, ottenendo agevolmente l’accesso in finale. Dietro il livornese si piazzano il danese Ipsen e Matteo Ciampi, distante quasi tre secondi ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...

Nuoto : presentata 56esima edizione trofeo ‘Sette Colli’ : Roma – “Sara’ un test molto importante che dara’ il senso della preparazione portata avanti fino a questo momento, ed e’ l’ultima gara prima di partire per i mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud, in programma dal 21 al 28 luglio”. Federica Pellegrini e’ pronta ad affrontare le gare agli internazionali di Nuoto che si svolgeranno, da domani fino a domenica, nella vasca del Foro italico. La ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli 2019 : Federica Pellegrini - l’araba fenice nei 200 sl al Foro Italico : Lo scenario è sempre magnifico ed esclusivo. E’ tutto pronto al Foro Italico di Roma per il 56° Trofeo Sette Colli, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup (21-23 giugno). La Nazionale italiana di Nuoto guidata da Cesare Butini si presenterà al gran completo per testarsi in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Tra le vedette della compagine tricolore ci sarà sempre lei, ...

Nuoto - tutto pronto per il 56° trofeo Sette Colli : Paltrinieri e Pellegrini guidano il gruppo azzurro : Sono oltre i 500 gli atleti iscritti italian e stranieri in rappresentanza di 39 Paesi, il gruppo azzurro sarà guidato da Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini Dal 21 al 23 giugno vanno in scena gli Internazionali di Nuoto, 56° trofeo Sette Colli, per il quale le iscrizioni sono ormai chiuse. Batterie venerdì e sabato a partire dalle ore 10, mentre domenica si scenderà in acqua alle 9.30 per le prime sfide dell’ultima ...