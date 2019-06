Sea Watch attacca l' Italia | Il vostro confine è disumano

Parroco Lampedusa : "Dormiremo sul sagrato finché migranti non scenderanno da Sea watch" : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "La notte è passata e siamo all’ottavo giorno di stallo: la Sea Watch 3 è ancora bloccata in acque internazionali, con a bordo salvati e salvatori. Continueremo a dormire sul sagrato della Chiesa finché non sarà consentito loro di scendere a terra in un porto sicuro".

Sea Watch bloccata - ma ne sbarcano altri 45 : Valentina Raffa Scortati a Lampedusa da Fiamme gialle e Guardia costiera. L'Ong prosegue la battaglia legale C'è chi può, anche se non potrebbe... Così in 45, senza nessun problema e veto alcuno, raggiungono Lampedusa, dove sono stati accolti come da nostra usanza e chi s'è visto s'è visto. Sono stati scortati in porto da motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, in barba alla nave Sea Watch 3 che, col suo carico ...

Lampedusa - Sea Watch ancora bloccata - ma sull'isola sbarcano altri 45 migranti : Nelle acque intorno a Lampedusa è andato in scena l'ennesimo paradosso, frutto della cattiva gestione dei flussi migratori e della volontà dei ministri italiani di imputarsi nella loro lotta contro le Ong senza trovare un altro modo per ridurre gli sbarchi. E così è capitato oggi che mentre la Sea Watch è ancora a largo della costa con 43 migranti a bordo, quelli soccorsi lo scorso 12 giugno, in 45 sono sbarcati senza problemi, arrivati con ...

Migranti : sbarcati in 45 a Lampedusa - Sea Watch ancora ferma con 43 persone a bordo : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Mentre la nave Sea watch con a bordo 43 persone è ancora ferma a 17 miglia da Lampedusa, poco fa sono sbarcate sull'isola 45 Migranti, tra cui donne e bambini. "Sono arrivati su due imbarcazioni e soccorsi dalle forze dell'ordine - dice al'Adnkronos il parroco don Carm

Migranti - sbarco-beffa a Lampedusa. In 45 approdano sull'isola mentre restano fuori da una settimana i 43 a bordo della Sea Watch : Continuano senza sosta gli sbarchi autonomi. Da stasera manifestazioni di solidarietà con la Ong. L'Oim torna a chiedere la concessione di un porto

Sea Watch : “Tar non ha rigettato il nostro ricorso - ma ignora i minori che ci sono a bordo” : Sea Watch ha chiarito oggi che il Tar del Lazio si è limitato a respingere la richiesta di sospendere temporaneamente gli effetti del provvedimento del Viminale, ma non ha rigettato il ricorso presentato dall'ong. Il decreto emanato da Salvini, che applica per la prima vola il dl Sicurezza Bis, sarebbe comunque in contrasto con il diritto internazionale del mare.

La sentenza indigesta del Tar ?adesso fa infuriare Sea Watch : Angelo Scarano L'ong critica la decisione dei giudici che hanno respinto il ricorso contro il blocco imposto dal Viminale: "Atto gravissimo" Il Tar ha respinto il ricorso della Sea Watch contro il provvedimento del Viminale che impone il divieto di ingresso nelle nostre acque territoriali. Implicitamente i giudici hanno dunque confermato la mossa di Salvini. E questo, a qunato pare, non è stato digerito da Sea Watch e da ...

Sea Watch in mare da 7 giorni con 43 persone a bordo. 50 Comuni tedeschi : ‘Li accogliamo’. Germania : ‘Competenza Ue’ : Sono passati sette giorni da quando ha soccorso 53 persone a bordo di un gommone al largo della Libia. Sette giorni di attese e scontri con il Viminale riguardo alla possibilità di sbarcare o meno a Lampedusa. La Sea Watch 3, dopo aver ottenuto lo sbarco di 10 persone, è ancora a 16 miglia dalle coste dell’isola siciliana, al limite delle acque territoriali, in attesa di un via libera o di dirigersi comunque verso un porto sicuro. Intanto, ...

Sea Watch - da 8 giorni in mare. Toninelli : “Ha violato le regole - non può approdare in Italia” : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha ribadito da Palermo la posizione del governo italiano sulla Sea Watch 3: "Aveva ricevuto da parte della guardia costiera libica il segnale di coordinamento delle operazioni. Purtroppo hanno deciso di voltarsi dall'altra parte e di andare a Nord verso l'Italia, cosa che per il diritto del mare non va bene".

