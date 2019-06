Il futuro del mondo del lavoro è in campo tecnologico

Pogba Juventus - il clamoroso indizio social svela il futuro del calciatore? : Pogba Juventus- Paul Pogba si prepara a dire addio al Manchester United in vista dell’attuale sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato dal diretto interessato, il centrocampista sarebbe ormai pronto a dire addio al club inglese per confrontarsi con l’inizio di una nuova avventura. Pogba, inseguito attentamente anche dal Real Madrid e PSG, ha una […] More

Milano - la nuova sede dell’Inter è il futuro : ultra modernità nel cuore dell’innovazione di Porta Nuova [FOTO] : L’Inter cambia casa. Un palazzo a specchio che si affaccia sulla zona di Porta Nuova, un design moderno e iconico, il nero e l’azzurro predominanti, le gigantografie dei campioni del passato per ricordare la storia, i nomi di diverse nazioni scritti sulle pareti perché gli interisti sono “fratelli del mondo”. Il club si trasferisce all’interno dell’edificio “The Corner”, un palazzo a cinque piani con terrazza panoramica nel ...

Volare senza pilota : in tantissimi pronti a viaggiare sugli aerei del futuro : Una ricerca ANSYS rivela che il 70% degli intervistati si aspetta di viaggiare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il Global Autonomous Vehicle Study di ANSYS analizza l’atteggiamento dei consumatori nei confronti dei velivoli autonomi Il 70% delle persone intervistate afferma di essere pronto a Volare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il dato emerge da un’indagine globale commissionata ...

Aerei del futuro senza pilota : tra fiducia e preoccupazione - il “sentiment” del pubblico : Il 70% delle persone intervistate afferma di essere pronto a volare su un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il dato emerge da un’indagine globale commissionata da ANSYS, Global Autonomous Vehicle Study, per misurare i livelli di fiducia e le preoccupazioni degli utenti nei confronti degli Aerei a guida autonoma. L’industria aerospaziale è sotto enorme pressione per accelerare l’avvento di una nuova era del viaggio in aereo. ...

Nuovi splendidi poster di Cyberpunk 2077 mostrano lo stile del futuro : Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco targato CD Projekt RED, ha letteralmente dominato l'E3 2019 (grazie anche alla presenza di Keanu Reeves) e, se ancora non vi siete innamorati dell'estetica del gioco, delle nuove immagini potrebbero farvi cambiare idea.Come riporta VG247, su Twitter sono comparsi dei Nuovi fantastici poster che, oltre a mostrare la tipica estetica di Blade Runner, presentano lo stile del futuro rappresentato in Cyberpunk ...

Ecco in video i dispositivi del futuro : da smartphone a tablet in un attimo : In occasione dell'evento SID Display Week, BOE ha sfoggiato un display arrotolabile con una diagonale di ben 12,3 pollici. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Ecco in video i dispositivi del futuro: da smartphone a tablet in un attimo proviene da TuttoAndroid.

Lavoro - lettera aperta al premier Conte : "Il futuro dell'Italia passa dal Sud" : Cgil, Cisl e Uil lanciano un messaggio forte e chiaro al governo: "Riportare il Mezzogiorno ad essere artefice del proprio...

Fra taxi volanti - satelliti e droni - a Parigi va in scena il futuro dell’aeronautica : Apre il Salone internazionale di Parigi alla sua 53esima edizione. 320mila visitatori e 2500 aziende. Svelato il New Generation Fighter franco tedesco, il maxi drone della Leonardo che verrà impiegato anche per usi civili e un X-Wing di Guerre Stellari a grandezza naturale

I videogiochi del futuro potrebbero non finire mai : (Foto: Sea of Thieves) Alcuni tra i più recenti videogiochi hanno creato universi immensi da esplorare impegnando e catturando i giocatori connessi tra loro grazie al multiplayer. Dallo storyboard iniziale, le possibilità si sono così espanse generando un turbine di variabili che allungano la vita del titolo in modo considerevole. La prospettiva è proprio quella di allargare il concetto di open world all’estremo fino alla concreta possibilità ...

Il clima e il meteo del futuro : a Bologna il punto su conoscenze attuali e prospettive future : Le informazioni sul meteo e sul clima del futuro costituiscono un aspetto sempre più rilevante del dibattito pubblico che coinvolge le conoscenze scientifiche, i processi decisionali, settori socio-economici e l’opinione pubblica. Intorno a questi temi cresce un’attenzione che parte dalla comunità internazionale e, nel nostro paese, vede un polo di attrazione nella città di Bologna, protagonista di una serie di iniziative di ...

Lisa Marzoli parla del suo futuro dopo La vita in diretta Estate : La vita in diretta, al via l’edizione estiva. Lisa Marzoli: “Non so se tornerò al TG2” Andrà in onda oggi, lunedì 17 giugno 2019, la prima puntata de La vita in diretta Estate, quest’anno condotta da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. E proprio la giornalista del TG2, prima del suo debutto alla guida del rotocalco pomeridiano della prima rete, ha rilasciato un’intervista a TvBlog, con la quale ha svelato di non sapere ...

Carl Pei a ruota libera su OnePlus e sul futuro della compagnia : Nel corso di una lunga intervista rilasciata a FoneArena, Carl Pei di OnePlus ci parla del futuro della compagnia e di numerose curiosità. L'articolo Carl Pei a ruota libera su OnePlus e sul futuro della compagnia proviene da TuttoAndroid.

Collina : «Il futuro del Var sono gli specialisti - ma serve tempo» : «Il Var è il presente e anche il futuro del calcio». Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della Fifa, interviene così a Radio Anch’Io Sport su Radio 1 Rai. «L’uso del Var è cresciuto molto in tutto il mondo, come sta dimostrando anche il Mondiale femminile – ha detto Collina -. Il futuro è la specializzazione, ma […] L'articolo Collina: «Il futuro del Var sono gli specialisti, ma serve tempo» è stato realizzato da Calcio e ...

James Rodriguez : “Non so ancora niente del mio futuro. Penso alla Nazionale” : James Rodriguez, il sogno nel cassetto del Napoli, che tenta in tutti i modi di strapparlo al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria della sua Colombia contro l’Argentina in coppa America, in cui si è reso protagonista di un mirabile gesto tecnico ai danni di Messi. Hai tempo per pensare al Real Madrid? “No, davvero non so ancora niente ” alla domanda sul suo futuro e se tornerà a ...