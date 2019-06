Berlusconi nomina Mara Carfagna e Giovanni Toti coordinatori di Forza Italia

Berlusconi tenta di dare la scossa a Forza Italia : Toti e Carfagna nominati coordinatori : Per ricompattare Forza Italia, Berlusconi lancia il tandem Toti-Carfagna. Le due anime che lacerano il partito azzurro sono stati nominati questa sera coordinatori in vista del congresso di fine settembre. Berlusconi ha inoltre annunciato che il Comitato nazionale non si terrà il 25 giugno, bensì il 13 luglio. «Ho incontrato Toti - ha dichiarato il...

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Che dice : “La rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. È il primo passo per sanare le spaccature con il governatore della Liguria che intanto a Tg2 Post su Rai2 commenta: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si ...

