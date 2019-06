Megan Rapinoe | niente inno se gli USA discriminano le minoranze

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Capelli rosa, sguardo fiero, numero 15 sulla schiena e (ogni tanto) fascia da capitano: stiamo parlando di, centrocampista offensiva della nazionale di calcio femminile statunitense. Il sito della federazione calcio Usa parla di lei come di “una forza dentro e fuori del campo”.Quarantacinque goal all’attivo con la nazionale, di cui uno durante la prima partita ai mondiali femminili 2019. Non è per questo, però, che in questi giorni si sta parlando di lei. Prima di Stati Uniti-Thailandiasi è rifiutata di cantare l’nazionale in segno di protesta contro le politiche discriminatorie portate avanti dal presidente Donald Trump.Mentre le sue compagne di squadra intonavano The Star-Spangled Banner con la mano sul cuore,chiudeva la fila con le braccia incrociate dietro la schiena.“Sono una gay in America, ...

