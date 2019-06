Federico Dimarco | carriera e biografia Chi è il nazionale Under 21

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019). Chi è il21 Domenica 16 giugno sono iniziati gli europei21, manifestazione, organizzata dalla UEFA, che vede sfidarsi i talenti più giovani delle rispettive nazionali. Quest’anno l’evento si svolge tra l’Italia e San Marino, dal 16 al 30 giugno. La finale avrà luogo l’ultimo giorno ad Udine. L’esordio degli azzurrini è avvenuto proprio domenica 16 giugno contro la Spagna. La squadra di Di Biagio ha mostrato tenacia e talento portando a casa la vittoria per 3 a 1 con una doppietta diChiesa e un gol all’82esimo minuto di Lorenzo Pellegrini. L’interafa ben sperare per il futuro del calcio italiano infatti può vantare talenti come: Zaniolo, Chiesa, Locatelli e. Chi èQuest’ultimo è sicuramente uno dei calciatori italiani che più sarà attenzionato dalle società ...

ParmaLiveTweet : Difesa da puntellare: obiettivi Radu della Lazio e Luperto del Napoli: Con gli addii (o forse arrivederci) di Feder… - ParmaLiveTweet : Dimarco festeggia sui social la vittoria in U-21: 'Che sia solo l'inizio': Serata da ricordare per Federico Dimarco… - ParmaLiveTweet : Sky - Bastoni e Dimarco verso Cagliari: entrambi inseriti dall'Inter nell'affare Barella: Dopo la parentesi in terr… -