Guerra alla zanzara tigre | 500mila maschi sterili ‘liberati’ a Bologna | ecco perché

Golfo - il Principe contro gli Ayatollah : così Mbs si prepara alla Guerra : Il Principe contro gli Ayatollah. Oltre il Golfo, oltre lo Yemen. Ormai è scontro totale tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Quando un Presidente è in difficoltà, in crollo di popolarità, prova a risalire la china trasformandosi in commander-in-chief, e “usare” la guerra per essere rieletto: la verità storica che vale per diversi inquilini della Casa Bianca, può valere oggi per ...

Esplode un altro caso alla Roma : è Guerra aperta tra Totti e Bandini : Nella Roma Esplode un altro caso dopo quello che ha coinvolto De Rossi. Stavolta riguarda Francesco Totti, che starebbe pensando di lasciare il club. Il capitano giallorosso si sente “un ospite indesiderato in casa propria”, scrive Repubblica. Qualche giorno fa ha declinato l’invito a partecipare al summit londinese con Pallotta, i dirigenti della Roma e il nuovo allenatore Fonseca e ha anche fatto sapere di non essere più ...

Iran e Usa a un passo dalla Guerra Il ruolo di Tokyo. Ombre saudite : Due petroliere dirette in Giappone attaccate al largo dell'Oman proprio durante la visita di Abe in Iran. Gli Usa accusano Teheran ma ci sono Ombre saudite. E aumentano i rischi di un conflitto Segui su affaritaliani.it

Foggia - Guerra alla mala : operazione su Trinitapoli - arrestate 8 persone : I Carabinieri della compagnia di Trinitapoli, insieme ai colleghi di Trani e Milano, questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 pregiudicati, i quali sono accusati di detenzione e porto d'armi. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il clan in questione si stava preparando ad eliminare fisicamente altri soggetti appartenenti ad un'altra cosca ritenuta di stampo mafioso. L'inchiesta è ...

La Guerra tra correnti alla procura di Roma costringe la politica a rispondere a quattro domande urgenti : Chissà se le vicende che interessano quale indagato l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara non persuadano con maggiore decisione gran parte della corporazione alla necessità di modifiche di sistema. Vi è una insoddisfazione diffusa fra i magistrati dei meccanismi di attribuzione dei posti direttivi,

Dio ci scampi dalla Guerra per procura : Alla fine il ministro dell’Economia Giovanni Tria ci è andato davvero, o meglio, ci ha mandato un generale per denunciare la divulgazione di atti secretati e la violazione di segreto d’ufficio. E così la procura di Roma ha già aperto un fascicolo contro ignoti sulla diffusione della bozza della lett

Il Sole 24 Ore scrive della Guerra di sponsor per Guardiola alla Juventus : Anche Il Sole 24 Ore parla della Juventus e riporta il rialzo del titolo in borsa nella giornata di ieri, complice, riporta il quotidiano sportivo, i rumors per l’arrivo di Guardiola sulla panchina bianconera. Dietro la scelta di Agnelli ci sarebbe Adidas, già sponsor tecnico del club torinese, che garantirebbe di coprire parte dell’ingaggio di Pep che attualmente guadagna 20 milioni al City. Questo aprirebbe, secondo il Sole 24 ...

Guerra a colpi d'inchieste ed esposti alla procura di Roma : Una partita aperta il cui risultato finale è ancora da decifrare ma che sta provocando una sorta di “terremoto” negli uffici della più grande procura di Italia, quella di Roma. Sul successore di Giuseppe Pignatone, il procuratore andato in pensione l′8 maggio scorso, si sta giocando un duello che sta avendo ripercussioni negli uffici di piazzale Clodio. I tre rimasti in corsa sono il procuratore generale di ...

Il Giro d’Italia arriva sulle Alpi e i ciclisti si preparano alla “Guerra” sulla Neve : ecco in che condizioni partono da Pinerolo [FOTO] : Il Giro d’Italia è appena partito da Pinerolo per la 13ª tappa, il primo tappone Alpino e il primo arrivo in salita di quest’edizione della corsa rosa: si arriverà ai 2.247 metri del Lago Serrù tra due muri di Neve alti 5 metri intorno alla strada. E i corridori si preparano alla “guerra”: lo spagnolo del Team Movistar, José Joaquín Rojas, 34 anni tra due settimane, ha pubblicato su Instagram una foto con le condizioni ...

Serie A – I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento : “domenica fuori i coglioni! Vi sosterremo - ma alla fine sarà festa o Guerra” : I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento ai giocatori nerazzurri ed alla società: domenica in campo per la vittoria “Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co…ni“. Inizia così la nota apparsa sul profilo Facebook dei tifosi interisti della curva nord di Milano in vista dell’ultima delicata sfida di campionato contro l’Empoli, match decisivo per le sorti Champions dei nerazzurri. ...

La rivincita inaspettata di Samsung : quanto guadagna dalla Guerra ingaggiata da Trump contro Huawei : Inutile negarlo, ai piani alti di Samsung staranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente Trump) ai danni del concorrente Huawei. I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia ...

A Tripoli riprendono i combattimenti - flusso di armi inarrestabile. Allarme Onu : “Rischio Guerra civile” : A Tripoli sono ripresi i combattimenti, che per l'Onu possono trasformarsi presto in una "guerra civile" in grado di contagiare il resto della Libia. Dopo diversi giorni di calma relativa, a sud della capitale libica sono stati sparati colpi di artiglieria pesante: gli scontri, secondo quanto ha riferito l'agenzia France Presse, sono i piu' violenti dal 6 maggio scorso, inizio del Ramadan. I combattimenti hanno riguardato in particolare il ...

E ora in Libia è allarme crisi bancaria - si rischia “Guerra economica a fianco di quella militare” : "Una crisi bancaria potenzialmente esplosiva potrebbe ulteriormente destabilizzare" la Libia a fronte del perdurare degli scontri in atto a Tripoli, che hanno vanificato le iniziative per riunificare il sistema bancario del Paese, alimentando così "le prospettive di un'implosione finanziaria e di una guerra economica a fianco di quella militare". Questo l'allarme lanciato dall'International crisis Group (Icg) in un nuovo rapporto intitolato ...

Donald Trump a un passo dalla dichiarazione di Guerra all'Iran via Twitter : “Se l’Iran vuole combattere questa sarà la fine officiale dell’Iran”: lo scrive Donald Trump su Twitter. “Mai più minacciare gli Stati Uniti”, aggiunge il presidente americano. L’avvertimento arriva dopo che un razzo è stato lanciato nella Green Zone di Baghdad dove si trova l’ambasciata Usa e i sospetti di molti ricadono su una delle milizie sciite sostenute dal regime di ...