ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, hato lodalla Seadi. Si tratta di tre minori, tre donne di cui due incinte, con due accompagnatori, e due uomini malati. Mentre rimane il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave nelle acque territoriali italiane. E' stato firmato infatti il relativo decreto interministeriale oltre dallo stesso Salvini, anche dai responsabili della Difesa, Elisabetta Trenta, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'imbarcazione, ora con a bordo 22, si trova a 15 miglia dall'isola di Lampedusa e da due giorni è in acque internazionali. "Noi non riporteremo mai nessuno in Libia", aveva detto la portavoce della Ong, Giorgia Linardi, confermando quanto aveva sostenuto il comandante, secondo cui il paese nordafricano "non e' un porto sicuro".Il leader della Lega ha accusato l'imbarcazione di ...

ilfogliettone : Viminale autorizza sbarco dieci persone da Sea Watch - -