Diecimila passi al giorno | sono sufficienti per dimagrire? Fanno davvero bene?

meteoweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) Il sito anti-fake news “dottoremaeveroche” della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), dedica un articolo al tema, celeberrimo, dei “al“: come nasce la storia di questo particolare numero come obiettivo quasi irrinunciabile per chiunque voglia mantenersi in forma? Di seguito l’approfondimento degli esperti. Perché proprio? La storia è stata spiegata da un bravo giornalista di un importante quotidiano inglese, The Guardian, che ha raccontato come il target dei 10.000sia nato da una campagna di marketing giapponese nella metà degli anni Sessanta del secolo scorso. Si era all’indomani dei Giochi olimpici che si erano svolti a Tokio nel 1964 e un signore – poi diventato un imprenditore – inventò il primo conta: lui si chiamava Yoshiro Hatano e l’aggeggio fu ...