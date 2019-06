USA-Iran | Trump incolpa Teheran degli attacchi a due petroliere

?Attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman - Trump accUSA l'Iran : «Sono stati loro» : l'Iran è responsabile dell'attacco alle petroliere. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox. A chi gli chiedeva come gli stati Uniti...

Oman - scontro e tensione sulle petroliereVideo USA : "gli iraniani rimuovono mine"L'armatore : oggetti volanti - poi il botto : L'esercito Usa ha diffuso un video che mostra - a suo giudizio - i Guardiani della Rivoluzione (l'elite dell'esercito iraniano) mentre ritirano una carica non esplosa dallo scafo di una delle petroliere attaccate. La versione dell'armatore è differente.

Oman - USA accUSAno l’Iran : “Ecco il video del loro equipaggio che rimuove una mina inesplosa”. Le immagini : Il COmando Centrale degli Stati Uniti ha rilasciato un video che mostra l’equipaggio di una motovedetta iraniana mentre rimuove una mina inesplosa da una delle petroliere attaccata nel Golfo di Oman. “Alle 16:10 ora locale una barca di pattuglia IRGC Gashti Class si è avvicinata al Kokuka Courageous ed è stato osservato e registrato mentre rimuove una mina inesplosa” dallo scafo, ha affermato il portavoce Bill Urban in una ...

Oman - petroliere in fiamme : video americano accUSA l’Iran. “Soldati iraniani rimuovono mina dalla nave” : L’Iran respinge le accuse che arrivano da Washington, che si è detta pronta anche a un’eventuale azione militare. Non sono stati loro a colpire le petroliere nel Golfo dell’Oman – una giapponese e l’altra norvegese -, andate in fiamme nel Mare Arabico. Ma in un video fatto circolare dal Pentagono, annunciato giovedì dall’amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con dei Guardiani ...

Iran e USA - verso l'escalation militare : petroliere silurate nel Golfo - drammatico sospetto : Gli Usa accusano Teheran, sostenendo che è «altamente probabile che l' Iran abbia causato questi attacchi», ma oggettivamente non si capisce perché gli ayatollah abbiano architettato l' attacco a due petroliere legate in qualche modo a Tokyo mentre il premier giapponese Abe si trovava nella capitale

USA : Iran responsabile esplosione navi : 7.27 Gli Usa hanno video e foto che mostrano una unità della Marina Iraniana che rimuove una mina inesplosa attaccata allo scafo della petroliera giapponese Kokura Courageous.Così 4 funzionari Usa alla Cnn. L'armatore giapponese di una delle 2 petroliere attaccate ieri nel Golfo di Oman afferma che il suo equipaggio ha visto una unità Iraniana nella zona. Tuttavia, l'Iran "respinge categoricamente" le accuse americane e le condanna con forza.

Golfo di Oman - esplosioni su due petroliere. Gli USA accUSAno l’Iran e non escludono una risposta militare : Un siluro avrebbe colpito almeno una petroliera. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che l’Iran è «responsabile degli attacchi». L’Onu: «Il mondo non può permettersi un conflitto»

