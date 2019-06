Rottamazione ter 2019 | domande fino al 31 luglio | come aderire

Rottamazione delle cartelle verso la terza edizione e arrivano i concorsi della scuola : Si avvia verso la terza edizione la cosiddetta «Rottamazione delle cartelle esattoriali» lo strumento che salverà gli italiani dalle cartelle esattoriali non pagate. Le due precedenti edizioni hanno già consentito a milioni di famiglie di fare pace con il fisco. Il Governo Conte e la maggioranza giallo-verde stanno per decidere sulla riapertura dei termini per il pagamento bonario delle cartelle. Intanto arrivano i dati dell’Agenzia delle ...

Rottamazione ter e Saldo e stralcio riaperti : nuova scadenza 31 luglio : Via libera alla riapertura dei termini per Rottamazione ter e Saldo e stralcio. La nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento al Decreto crescita, che riapre i termini della sanatoria che ha chiuso i battenti lo scorso 30 aprile. nuova scadenza fissata per aderire a queste due tipologie di pace fiscale quindi è il 31 luglio 2019. La riapertura della Rottamazione Ter ...

Pace fiscale - Rottamazione-ter per 16 miliardi di debiti. E arriva la proroga : La corsa alla presentazione delle domande di adesione alla terza edizione della sanatoria delle cartelle esattoriali (con la cancellazione di sanzioni e interessi) e al saldo e stralcio (per le persone in difficoltà con Isee fino a 20mila euro) ha riguardato quasi 1,7 milioni di contribuenti per un controvalore di 16 miliardi di euro. A trainare le adesioni la possibilità di versare fino a un massimo di 18 rate in 5 anni. ...

Rottamazione ter e saldo e stralcio cartelle : proroga a ottobre - il decreto : Rottamazione ter e saldo e stralcio cartelle: proroga a ottobre, il decreto È prevista una proroga per la Rottamazione ter e per il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, ma non ci sarà l’estensione anche all’anno 2018. La sanatoria è infatti prevista per quelle cartelle ricevute tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. È quanto è stato comunicato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Massimo Bitonci, in occasione di una ...

