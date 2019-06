Cecchi Paone | La nazionale femminile? Almeno la metà sono lesbiche

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Alessandro Zoppo Il giornalista difende il calcioma rivela che le calciatrici azzurre non fanno coming out perché “in un mondo maschilista hanno un problema in più rispetto all’uomo gay” Dopo l’esaltante esordio dellaal Mondiale con la bellissima vittoria per 2-1 contro l’Australia, il calciosta ottenendo attenzione e consensi. Tra i primi a tesserne le lodi c’è sempre stato Alessandro. Il giornalista e divulgatore tv è intervenuto da Giuseppe Cruciani a La zanzara su Radio 24 per rivendicare ciò che predica da anni. “Ora – dice– tutti zitti a chiedere scusa. Per anni ho sostenuto il calcioe l’ho difeso dai dirigenti federali che lo hanno attaccato dicendo che il calcio non era per le donne, lo spogliatoio e queste cose qui...”. Ma nel corso del suo intervento radiofonico,si lascia scappare ...

