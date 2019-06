Taekwondo | Grand Prix Roma 2019 | Vito Dell’Aquila e Martina Corelli protagonisti | alla

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Martina Corelli ai piedi del podio nei -49 kg - Simone Alessio fermato da un infortunio : Cala il sipario sul World Taekwondo Grand Prix di Roma. Al Foro Italico si è svolta la terza ed ultima giornata di gare e anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto. L’Italia chiude quindi senza podi questa prima tappa stagionale. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nei -49 kg Martina Corelli si ferma ai quarti di finale, sconfitta 18-10 dalla russa Elizaveta Ryadninskaya, che salirà poi sul gradino più alto del podio, ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Vito Dell’Aquila si ferma ai quarti di finale nei -58 kg : Gli azzurri non trovano l’acuto nella seconda giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Roma. Nella spettacolare location del Foro Italico nessuno dei nostri portacolori riesce a salire sul podio oggi. Chi ci è andato più vicino è stato anche questa volta Vito Dell’Aquila, che si ferma ai quarti di finale nei -58 kg. Il 18enne pugliese si conferma tra i migliori del mondo, ma vede sfumare il sogno del podio contro lo spagnolo ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Simone Crescenzi e Daniela Rotolo subito eliminati - poca fortuna per gli azzurri nella prima giornata : Si è conclusa la prima delle tre giornate in programma presso la suggestiva cornice del Foro Italico di Roma per la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, massimo circuito internazionale che raccoglie le stelle della disciplina ed assegna punti fondamentali per il ranking olimpico. La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con la voglia di proseguire il proprio straordinario percorso di crescita, ma ha dovuto affrontare ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Vito Dell’Aquila e Simone Alessio per illuminare il Foro Italico - quattordici italiani in gara : L’attesa sta per terminare: si aprirà domani nella splendida cornice del Foro Italico di Roma la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, competizione di primo piano del calendario internazionale che porterà in Italia le stelle della disciplina a livello mondiale. L’appuntamento rappresenterà una vetrina importantissima per tutto il movimento italiano, reduce da una trionfale rassegna iridata chiusa con la prima storica medaglia d’oro e ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si apre come lo scorso anno con la tappa italiana di Roma il calendario del Grand Prix 2019 di Taekwondo, prestigiosa competizione internazionale di categoria G4 che assegna punti per il ranking olimpico e che raccoglie le stelle della disciplina. Dopo aver conquistato a Manchester la prima medaglia d’oro iridata della propria storia, la squadra azzurra si presenta all’appuntamento determinata a lasciare il segno con diversi atleti in grado di ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : quattordici azzurri convocati per la tappa inaugurale - Simone Alessio e Vito Dell’Aquila le punte : La stagione internazionale del Taekwondo comincia ad entrare nel vivo dopo la conclusione dei Mondiali di Manchester che hanno regalato all’Italia la prima storica medaglia d’oro con Simone Alessio nei -73 kg. La selezione azzurra guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano conta di proseguire nel proprio straordinario percorso di crescita nella la prima tappa del Grand Prix che si svolgerà a Roma da venerdì 7 a domenica 9 ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i favoriti categoria per categoria. L’Italia sogna in grande con Vito Dell’Aquila - presenti le stelle della disciplina : Il Taekwondo internazionale si appresta a vivere una delle settimane più importanti dela stagione. Restano infatti soltanto pochi giorni all’inizio dei Mondiali 2019, in programma a Manchester (Inghilterra) a partire da mercoledì 15 maggio fino a domenica 19 maggio. Il livello dei partecipanti si annuncia stellare e la rassegna iridata costituirà un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli ...

35 atleti e 12 società a Roasio per le selezioni regionali del World Taekwondo Grand Prix : Domenica 5 maggio si è svolta nella palestra comunale di Roasio una delle selezioni finalizzata a reclutare i ragazzi che gareggeranno nella squadra regionale di combattimento del Piemonte a Roma, nel ...