Gabicce | estate ' chiusa' per il reddito di cittadinanza | il sindaco lancia l' allarme

(Di lunedì 10 giugno 2019) "Siamo in un'emergenza vera": parole più che allarmistiche quelle di Domenico Pascuzzi,Pd diMare: nel comune in provincia di Pesaro Urbino, come in altre località della Riviera adriatica, la stagione balneare sembrerebbe non decollare. E se fino a qualche giorno fa la colpa era del tempo e di condizioni meterologiche invernali in, ora la responsabilità è da attribuire all'assenza di lavoratori stagionali. Stabilimenti, bar, ristoranti, strutture ricettive della nota località risentono dell'assenza di personale: in molti hanno rifiutato le offerte di lavoro per non perdere ildi. L'ha denunciato il primo cittadinondo un appello dalle pagine de Il Resto del Carlino, subito seguito via social dal senatore Matteo Renzi con tanto di polemiche., ill'L'anno scorso di questi tempi, giovani arrivati dal sud ...

