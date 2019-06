Anti-Monitor sarà davvero il villain di The Flash 6? Casting aperti prima del ritorno sul

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) L'astinenza da serie tv finirà con ildei cast sul set per i nuovi episodi e con il prossimo Comic-Con 2019, fino ad allora dovremo cercare di rimanere a galla andando a caccia di spoiler e cosa ci può essere di più importante per i fan in attesa di The6 del volto deldei nuovi episodi? Niente, ne siamo sicuri, e anche TvLine lo sa bene ed ecco perché ha alzato il velo su quelli che sono iper cercare il volto del cattivo della prossima stagione. La stagione 6 di Theha il potenziale per essere la migliore di sempre e questa non può che essere una conferma visto che la serie non ha mai fatto un passo indietro da quando è iniziata, anzi. Anche se non abbiamo molti dettagli su quali siano i piani per la prossima stagione, tutti sappiamo che il punto centrale della serie e di tutto l'Arrowverseproprio il maxi crossover "Crisis On Infinite ...

capand69 : @rekotc E gli occhiali anti raggi ... - guibr28 : @AllanCastello @ZOWIEbyBenQUSA Monitor anti rage -