Incidenti in montagna | tragedia in Alto Adige | muore durante la discesa

Incidenti in Montagna : alpinista precipita in dirupo e muore : Incidente in provincia di Bergamo: questa mattina un uomo è morto cadendo in un dirupo mentre stava effettuando un'escursione a 2.500 metri di quota, sopra Castione della Presolana. Alcune persone che si trovavano con il 55enne hanno lanciato l'allarme. L'equipe giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Incidenti in Montagna : alpinista morto nel Cuneese : Incidente in Valle Stura, nel Cuneese: un alpinista è morto a causa di una caduta sulla salita per il Becco Ischiator, a oltre 2.100 metri di altezza. L'uomo, italiano, era con un compagno di ascensione, precipitato anche lui, ma senza riportare gravi ferite. Sul posto il Soccorso Alpino.

Incidenti montagna : nuove tecnologie per i soccorsi : nuove tecnologie per facilitare i soccorsi in zone difficili: e’ l’obiettivo del progetto Interreg Italia Austria “Start” (Smart Test for Alpine Rescue Technology) che coinvolge sette partner in quattro province alpine: il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi Cnsas con i colleghi del Soccorso Alpino Alto Adige Cnsas, il Soccorso alpino dell’Alpenverein Suedtirol, il Bergrettung Tirol, il Noi Teckpark di Bolzano, ...

Incidenti in Montagna : donna precipita in canale nel Comasco - morta : Recuperato il corpo senza vita di una donna caduta per un centinaio di metri lungo un canale ripido a Castiglione d’Intelvi, in provincia di Como. Sul posto il Soccorso alpino, con una quindicina di soccorritori e due infermieri del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri. La 46enne era uscita con un’amica per una passeggiata e stavano rientrando: si trovavano a circa 600 metri di quota, in una zona dove il terreno presenta gole ...

Incidenti in Montagna : valanga travolge 2 scialpinisti in Trentino : Una valanga ha travolto 2 scialpinisti nella zona di Pra degli Angeli, a poca distanza dal rifugio Mario Fraccaroli nel Trentino meridionale, nella zona di confine con il Veneto. Uno dei due scialpinisti sarebbe riuscito a mettersi in salvo. In corso le ricerche del compagno di escursione.

Incidenti in Montagna : ferito nella forra dell’Avello - Soccorso Alpino in azione : In corso un intervento per soccorrere un alpinista ferito in un canyon percorso dall’acqua nella forra dell’Avello, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti: sul posto il Soccorso Alpino. Si tenterà un recupero verso dall’alto, dalle pareti verticali di circa 400 metri d’altezza che circondano lo stretto canyon, operazione complicata dal maltempo. L’uomo fa parte di un gruppo di cinque escursionisti ...

Incidenti in Montagna - Gran Sasso : scialpinista muore colpito da malore : Uno scialpinista è morto questa mattina sul Gran Sasso, dopo essere stato colpito da un malore, mentre era impegnato in un'escursione. Il 48enne è stato ritrovato a terra da due scialpinisti di passaggio. L'equipaggio del 118 giunto sul posto ha provveduto ad accertare il decesso e a chiedere l'autorizzazione per la rimozione del corpo.

Incidenti in Montagna : scalatore bloccato nel Bergamasco - intervento dell’elisoccorso : intervento dell’elisoccorso questa mattina sul monte Alben, nel territorio di Oltre il Colle (Bergamo), per raggiungere un rocciatore rimasto bloccato su una ferrata dopo il cedimento dell’ancoraggio. L’uomo è rimasto bloccato su un terrazzino di roccia a strapiombo senza riuscire a procedere o tornare indietro. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco di Clusone, i carabinieri di Serina e il soccorso alpino. L'articolo ...