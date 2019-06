Mercedes-AMG GLC Coupé - Al volante della 63 S 4Matic+

Mercedes-AMG - Svelato l'M139 - il motore della nuova A 45 : La Mercedes-AMG ha Svelato i primi dettagli del motore delle nuove sportive della serie 45, che sarà il quattro cilindri di serie più potente della storia. Il 2.0 turbo debutterà sulla Mercedes-AMG A 45 4Matic, per poi arrivare anche sulla Classe A berlina, sulla GLA, sulla GLB e sulle CLA quattro porte e Shooting Brake, proponendo livelli prestazionali nettamente superiori rispetto ai modelli uscenti.Due livelli di potenza. Il nuovo M139 di ...

Mercedes-AMG CLA 45 - Nuovi test per la compatta sportiva : Nelle strade che circondano il circuito del Nürburgring sono stati nuovamente avvistati dei prototipi della Mercedes-AMG CLA 45, anche con carrozzeria Shooting Brake, accompagnati da un muletto della versione 35. Per il momento non si conoscono le informazioni relative al debutto di queste e delle altre vetture della famiglia sportiva 45, dopo che la Casa tedesca ha introdotto la CLA 35 da 306 CV.Quattro scarichi per la top di gamma. Tutti ...

Motori – Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake [GALLERY] : Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake, la Station Wagon sportiva tedesca spinta da un motore 2,0 litri turbo da oltre 300Cv CLA 35 4Matic Shooting Brake è il quinto modello della famiglia di compatte ad aprire le porte al mondo delle alte prestazioni firmato Mercedes AMG. CLA Shooting Brake coniuga lo stile sportivo dei coupé della Stella con la funzionalità e abitabilità di una Station Wagon, dall’ampio ...

Mercedes-AMG - La CLA 35 è anche Shooting Brake : Dopo la Classe A e la sorella a quattro porte, anche la CLA Shooting Brake sarà disponibile in variante AMG 35. La Mercedes, infatti, ha intenzione di ampliare la propria gamma di sportive proponendo almeno due allestimenti firmati dal marchio di Affalterbach per quasi tutti i modelli: le versioni 35 delle compatte saranno presto affiancate dalle più performanti varianti 45, mentre per il resto della gamma saranno disponibili tre livelli di ...

Mercedes-AMG - Una GT Coupé4 pop alla Mille Miglia - VIDEO : La Mercedes-Benz ha realizzato un esemplare unico della AMG GT Coupé4 in occasione della edizione 2019 della Mille Miglia. La Casa tedesca ha sviluppato la vettura in collaborazione con lo studio creativo Van Orton Design, sviluppando una livrea unica nel suo genere. Uno scatto può diventare un'opera d'arte. La vettura seguirà la corsa e sarà protagonista di un concorso dedicato al pubblico assiepato sulle strade del nostro paese: ...

Mercedes-AMG - Un prototipo misterioso - forse la base della SL : La Mercedes-Benz sta collaudando su strada un prototipo decisamente curioso, alimentando varie teorie sul progetto attualmente in fase di sviluppo. Muletti come questo sono spesso prodotti in esemplare unico per permettere di testare piattaforme di nuova concezione, ma le proporzioni evidentemente diverse dalla Classe E standard attirano l'attenzione anche senza camuffature.Una Classe E accorciata come muletto. La Casa tedesca ha accorciato in ...

Sei novità Mercedes - dai Suv alla 'cura' Amg : IL LISTINO AUTO Nessun dubbio che Mercedes-Benz sia protagonista assoluta del NYIAS 2019, la rassegna della costa orientale che si svolge al rinnovato Javits Center newyorkese. Ben sette le anteprime, ...

Mercedes-AMG - Le GLC 63 debuttano a New York : La Mercedes-Benz completa la gamma della GLC e della GLC Coupé restyling presentando al Salone di New York le varianti AMG 63 4Matic+ e 63 S 4Matic+. Gran parte delle novità derivano dall'aggiornamento delle Suv sia a livello stilistico che tecnico, mentre è confermata l'adozione dei potenti V8 biturbo costruiti dal reparto di Affalterbach.476 e 510 CV. Le versioni 63 4Matic+ adottano il V8 4.0 biturbo da 476 CV e 650 Nm, mentre le S dichiarano ...

Mercedes-AMG A 35 L - Per la Cina - anche la berlina sportiva si allunga : La Mercedes-Benz ha presentato al Salone di Shanghai una novità dedicata al mercato nazionale: parliamo della Mercedes-AMG A 35 L 4Matic, variante sportiva della Classe A berlina a passo lungo realizzata appositamente per la clientela cinese.306 CV e 400 Nm. I contenuti sono quelli della A 35 hatchback e berlina già presentata in Europa: il propulsore è infatti il 2.0 turbo benzina da 306 CV e 400 Nm abbinato al cambio automatico AMG ...

Yokohama per Mercedes AMG E 53 4MATIC : Yokohama Rubber ha annunciato che Mercedes-AMG ha selezionato i pneumatici di punta ADVAN Sport V105 come primo equipaggiamento per la sua nuova serie E 53 4MATIC. Sia la versione berlina che i modelli station wagon, coupé e cabrioletsaranno quindi allestiti direttamente in fabbrica con il prodotto di punta della gamma Yokohamahigh performance. Yokohama ha iniziato […] L'articolo Yokohama per Mercedes AMG E 53 4MATIC sembra essere ...

Nuova Mercedes CLA 35 AMG : nel quotidiano 306 cavalli posson bastare? [GALLERY] : L’ultima nata in casa Mercedes AMG promette prestazioni da vera sportiva e praticità da quattro porte. La Nuova Mercedes CLA 35 AMG riuscirà a conquistare il pubblico? In vendita da agosto Chi è alla ricerca di un’auto sportiva ma allo stesso tempo pratica e, sotto certi aspetti, anche comoda, avrà sicuramente considerato le versioni AMG di Mercedes. Dopo la presentazione della Mercedes A 35 AMG, mancava all’appello la ...