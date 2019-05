Come sarebbe finita tra Lega e M5s se si fosse votato su Twitter

agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) In questi giorni post-voto in tanti stanno comparando i risultati definitivi delle elezioni con le previsioni della vigilia, per verificare di quanto i sondaggi (anche quelli dell'ultimo minuto, che non è stato possibile rendere noti perché la legge lo vieta) si siano discostati dai risultati definitivi reali. Agi, con la collaborazione di KPI6, da marzo ha dato conto settimanalmente anche di quelli che erano gli 'umori elettorali' degli italiani valutati e analizzati dalle conversazioni su. E alla vigilia del voto, il 17 maggio, ci siamo chiestiro finite le elezioni se sipotuto votare sul social. Già in quella occasione emerse con nettezza il favore delle conversazioni per ladi Salvini e le difficoltà del Movimento 5 Stelle. Scenario che si è puntualmente confermato mezz'ora prima della chiusura delle urne. Il grafico qui sotto mostra esattamente ...

davidealgebris : Di Maio non puo’ dimettersi perche’ non sarebbe mai assunto da nessuno nel settore Privato per uno stipendio come q… - riotta : Caro @luigidimaio non ti abbiamo qui fatto mancare le critiche in questi mesi -e su qualcuna ti sarebbe stato magar… - NicolaPorro : Una marcia dei magistrati a sostegno di Patronaggio e come “resistenza civile”? @marco_gervasoni non ha dubbi: sare… -