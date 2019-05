Alessia Macari | rottura dopo il matrimonio? Abbiamo alzato il gomito | ma non

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un matrimono che ha fatto discutere quello fra, vincitrice del Grande Fratello Vip 1 e volto social di Live - Non è la d'Urso, e il calciatore tedesco Oliver Kragl. A poche settimane dall'arrivo in Serie A, il centrocampista del Foggia ha condotto all'altare la showgirl italo-irlandese per unin stile Bollywood alla pugliese, raccontato nell'ultimo numero del settimanale di Chi.Subitole nozze, si è diffusa sul web e sui principali quotidiani la voce secondo cui i due novelli sposi si sarebbero menati l'un l'altro e lasciati, prima di aver distrutto però la suite dell'hotel in cui avrebbero dovuto trascorrere la prima notte.il? "il, ma nonlitigato" 29 maggio 2019 16:12.

zazoomnews : Alessia Macari e la lite con il marito Oliver Kragl: ‘Fake news che mi hanno fatto star male’ - #Alessia #Macari… - mbaltuteo : LA SCENA DI TAYLOR MEGA SOTTO LA DOCCIA IS THE NEW ALESSIA MACARI E POPCAFFÈ #GF16 #Nonèladurso -