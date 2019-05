TgBlog 26 maggio 2019 | tutte le notizie

TgBlog 25 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 25 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato della finale della diciottesima edizione di Amici, che andrà in onda questa su Canale 5, dell'ultimo scontro tra Amici e Ballando con le Stelle che, ieri sera, è tornato in onda, scontrandosi con ...

TgBlog - l'edizione del 24 maggio 2019 : Sono le interviste le protagoniste dell'edizione di oggi, 24 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con le interviste a Veronica Pivetti sulla sua nuova webserie "Bleah!" ed a Saverio Raimondo per la nuova edizione di CCN su Comedy Central.Per le anteprime, quella sulla quinta edizione di Sei in un paese meraviglioso, in onda su Sky Arte, che vedrà Michelle Carpente affiancare Dario Vergassola. Spazio anche agli ...

TgBlog - l'edizione del 22 maggio 2019 : Numerosi retroscena ed interviste, nell'edizione di oggi, 22 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul day time invernale di Raiuno, che potrebbe prorogarsi addirittura fino a giugno, quello sui diritti di alcuni eventi sportivi che si dovrebbero suddividere le reti nella prossima stagione e quello sulla presenza di Matteo Salvini, domani, ad Otto e Mezzo, su La 7.Per quanto riguarda le ...

TgBlog - edizione del 21 maggio 2019 : Ci sono un retroscena e numerose notizie, nell'edizione di oggi, 21 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si inizia, infatti, con le anticipazioni sul format della nuova edizione de La Sai l'Ultima, che torna in tv dopo undici anni, con la conduzione di Ezio Greggio.Spazio anche alla conferma da parte di Fiorello che sarà il volto di punta di RaiPlay, proponendo una serie di contenuti che richiameranno quanto da lui proposto negli ...

TgBlog 20 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, lunedì 20 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato di Matteo Salvini, che, ieri sera, a Non è l'Arena, ha assistito in diretta allo sbarco dei migranti della nave Sea Watch, del caso Eliana Michelazzo esploso al Grande Fratello 16, delle dichiarazioni ...

TgBlog 19 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 19 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato del confronto tra Amici di Maria De Filippi e l'Eurovision Song Contest 2019 e di tutti i fatti salienti avvenuti durante la serata di ieri; abbiamo parlato anche dell'intervista-confessione di Eliana ...

TgBlog 18 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 18 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato della sfida di questa sera tra Amici di Maria De Filippi e l'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest, in onda su Rai 1; per quanto riguarda le anteprime e i retroscena di TvBlog, invece, abbiamo ...

TgBlog - edizione del 17 maggio 2019 : Nel consueto appuntamento con l'informazione di TvBlog iniziamo con l'analisi del primo appuntamento con All together now andato in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-ax.Fra i talk politici del giovedì, Piazzapulita ha fatto parlare per alcune dichiarazioni del giornalista Corrado Formigli che, invitando Matteo Salvini nella trasmissione, non ha avuto timore di lanciargli una stoccata visto che non ...

TgBlog - l'edizione del 16 maggio 2019 : Retroscena, analisi e news, nell'edizione di oggi, 16 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Per i retroscena, quello relativo a Domenica In, perché sembrerebbe saltata l'ospitata di Massimo Giletti prevista per la prossima puntata, mentre è confermata la presenza di Alessia Marcuzzi e Manuel Bortuzzo.Inoltre, vi sveliamo che Valentina Persia sarà nel cast della nuova edizione de La Sai l'Ultima?, condotta da Ezio Greggio. Restando ...

TgBlog 15 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, mercoledì 15 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'anteprima di TvBlog riguardante la presenza di Antonella Clerici ad Amici 18, del no della Rai all'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In, del ritorno di Massimo Giletti sempre per quanto ...

TgBlog - edizione del 14 maggio 2019 : Si parla tanto di Rai nell'edizione di oggi, 14 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Una Rai nel caos, a quanto pare, tant'è che la presentazione del palinsesto estivo di Raiuno prevista nei prossimi giorni è slittata al 7 giugno.Una Rai, però, che riceve anche l'appello di Albano, che dice di voler fare il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Elisa Isoardi, invece, difende i cuochi de La ...

TgBlog - edizione del 13 maggio 2019 : Il notiziario odierno inizia da un interessante retroscena sul Grande Fratello VIP, la quarta edizione del reality show di Canale 5 potrebbe spostare di qualche mese la sua messa in onda iniziando a novembre e non più a settembre com'è stato per le prime tre edizioni.Parleremo del caso Fazio in Rai e delle polemiche dopo l'annuncio del taglio di tre puntate di che fuori tempo che fa (il programma del lunedì sera in seconda serata sulla prima ...

TgBlog 12 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 12 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei risultati del settimo scontro diretto tra Amici e Ballando con le Stelle e di tutto ciò che è accaduto durante le puntate di ieri dei programmi rispettivamente condotti da Maria De Filippi e ...

TgBlog 11 maggio 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 11 maggio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato del settimo scontro diretto, che andrà in scena questa sera, tra Amici di Maria De Filippi e Ballando con le Stelle, con tutte le anticipazioni riguardanti i due programmi; abbiamo parlato anche della ...