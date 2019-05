huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Fanno discutere le dichiarazioni del commissario per il contrasto all’antisemitismo del governo tedesco, Felix Klein, che ieri in un’intervista haconsigliato aglidi non indossare lain pubblico in Germania per evitare aggressioni. “Non posso consigliare aglidilain qualsiasi momento in Germania” a causa degli attacchi contro di loro, ha dichiarato sabato il commissario.Per il presidente israeliano Reuven Rivlin, le affermazioni di Klein sono “una capitolazione di fronte all’antisemitismo” e dimostrano che glinon sono al sicuro.Rivlin si è detto “scioccato” dalle sue frasi, dicendo di apprezzare “l’impegno del governo tedesco per la comunità ebraica” ma accusando Klein di piegarsi davanti alle persone che prendono di mira gliin Germania. ...

EAgrimi : RT @HuffPostItalia: Berlino mette in guardia gli ebrei dal 'rischio' di portare la kippah. Israele: 'È resa all'antisemitismo' https://t.co… - HuffPostItalia : Berlino mette in guardia gli ebrei dal 'rischio' di portare la kippah. Israele: 'È resa all'antisemitismo' - jeonbeverly : leggere questo thread mi mette i brividi ricordo ancora il tizio sulla metro a berlino :)))))) schifo -