Formula 1 | Gp Monaco 2019 | Hamilton alla ricerca del tris

Formula 1 : Gp Monaco. le Mercedes dominano le libere nel nome di Lauda : Formula 1, Gp Monaco: a guardare l'andazzo delle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco la Mercedes non sembra avere avversari.

Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco : “ecco cosa è successo! Mercedes? Non credo che potremo mettergli pressione” : Le sensazioni di Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Giornata di alti e bassi per Max Verstappen sulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di Monaco, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore ...

Formula 1 - Leclerc si prepara per il Gp di Monaco : il casco speciale di Charles per la sua gara di casa [FOTO] : Il pilota della Ferrari utilizzerà un casco speciale per il Gran Premio di Monaco, dedicato al padre e a Jules Bianchi Week-end speciale per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il Gp di Monaco per la prima volta al volante di una Ferrari. La gara di casa rappresenta un evento speciale per il driver monegasco, che utilizzerà un casco speciale per l’occasione dedicato al padre Hervé e all’amico Jules Bianchi. Due emisferi ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp a Monaco - Kimi glaciale : “tutti parlano di questo - ma…” : Kimi Raikkonen glaciale alla vigilia del Gp di Monaco: il finlandese non sembra farsi condizionare dall’incredibile traguardo di 300 Gp che raggiunge proprio sulla pista di Montecarlo E’ tutto pronto a Monaco per il sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare, nonostante il dolore per la scomparsa di Niki Lauda, le sensazioni con le quali arrivano al nuovo weekend di ...

Formula 1 – Bottas al Gp di Monaco con Lauda nel cuore : Valtteri sostituto di Hamilton in conferenza con un pensiero speciale per Niki : Bottas sostituto di Hamilton in conferenza stampa a Monaco: le parole del finlandese della Mercedes alla vigilia del sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...

Formula1 : Leclerc : Lauda ci mancherà - Gp Monaco con Ferrari un sogno : Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione Niki Lauda

Formula 1 - Binotto rilancia : “lavoriamo a Maranello per portare nuovi sviluppi - obiettivo vittoria a Monaco” : Il team principal della Ferrari ha ricordato Lauda, soffermandosi poi sul Gran Premio di Monaco in programma domenica prossima Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione austriaco Niki Lauda, spirato nella notte tra lunedì e martedì all’età di 70 anni. LaPresse/Photo4 La Ferrari vanta nove successi nel Principato, di cui l’ultimo arrivato nel 2017 ...

Formula 1 - l’emozione di Leclerc : “quando ero piccolo guardavo il Gp di Monaco dal balcone” : Emozione e brividi per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il suo primo Gran Premio di casa con la tuta Ferrari addosso Da piccolo guardava le monoposto dal balcone e sognava un giorno di guidarle, provando le emozioni di correre tra le stradine strette del Principato di Monaco. Quel giorno è arrivato, anzi quest’anno Leclerc gareggerà davanti ai propri connazionali al volante di una Ferrari. Photo4/LaPresse Un sogno finalmente ...