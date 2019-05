Come si vota alle elezioni europee

agi

(Di sabato 25 maggio 2019) Domani gli italiani tornanourne. Per rinnovare sindaci e consigli comunali di oltre 3.800 comuni e il consiglio regionale del Piemonte ma soprattutto per scegliere i 76 deputati nazionali del nuovo Parlamento europeo: 73 più i 3 che entreranno in carica a Brexit consumata. Ad avere diritto di voto sono 51.073.042 tra uomini (24.744.762) e donne (26.328.280): di essi 49.413.168 risiedono in Italia e in Paesi extraeuropei, 1.659.874 in Paesi Ue. Complessivamente le sezioni sono 62.047. Cinque circoscrizioni I seggi,di consueto, resteranno aperti d23 (lezioni sono iniziate giovedì in Gran Bretagna e l'Olanda, seguite ieri da altri Paesi ma lo scrutinio parte in tutti23). L''Italia viene divisa in cinque grandi circoscrizioni elettorali: nord-occidentale (I), nord-orientale (II), centrale (III), meridionale (IV) e insulare (V). Al momento di ...

