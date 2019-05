Che spettacolo al Dall’Ara | notte magica per il Bologna | Napoli ko 3-2

Serie C o B2? In attesa dei verdetti - il girone meridionale si presenterebbe così : Che spettacolo! : Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi per un motivo e chi per l’altro. Per ...

Bundesliga - Che spettacolo : pari Bayern - il Dortmund vince e rimanda il discorso scudetto all’ultima giornata : spettacolo in Bundesliga! La lotta scudetto tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che infiamma il campionato tedesco sin da inizio stagione, non è ancora finita e servirà l’ultima giornata a sancire la vincitrice. I bavaresi, infatti, con una vittoria in casa del Lipsia avrebbero potuto chiudere ogni discorso con una settimana d’anticipo, ma non sono andati oltre il pari a reti bianche. Successo, invece, per il Borussia, che ...

A Vallecrosia la terza serata della rassegna teatrale 'Che spettacolo di provincia' : Maggiori informazioni sulla rassegna e sugli spettacoli in cartellone li trovate a questo indirizzo: http://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/che-spettacolo-di-provincia/che-spettacolo-di-...

Casal Bruciato - Raggi dai rom. Di Maio : 'Spettacolo Che non serviva' : Di cui, per la cronaca, non ne sapevo nulla'. Il capo politico scrive messaggi abbastanza sdegnati alla grillina: 'Complimenti, hai messo su questo spettacolo che oggi non serviva'. Ma poi non può ...

Casal Bruciato - Raggi dai rom. Di Maio : «Spettacolo Che non serviva» : Nemmeno il tempo di godersi la defenestrazione di Armando Siri che Luigi Di Maio inizia a storcere la bocca. E passare dal sorriso alla rabbia è questione di attimi. Gli raccontano, infatti, della...

Vallecrosia - stasera prosegue la rassegna teatrale 'Che spettacolo di provincia' : L'ingresso è libero Maggiori informazioni sulla rassegna e sugli spettacoli in cartellone li trovate a questo indirizzo: http://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/che-spettacolo-di-provincia/...

Giro d’Italia 2019 : i favoriti. Dumoulin - Nibali - Roglic - Bernal e Simon Yates. Un pokerissimo Che darà spettacolo : Tutto pronto ormai, si scaldano i motori: sabato 11 maggio partirà da Bologna, con una cronometro individuale che si concluderà in cima al San Luca, il Giro d’Italia 2019. Ventuno tappe attesissime, con tanta salita per arrivare alla prova contro il tempo finale di Verona. Una startlist di lusso quella per la Corsa Rosa quest’anno: ci sono almeno cinque corridori che partiranno sullo stesso livello, pronti a contendersi il Trofeo ...

Tre appuntamenti di alta formazione sul management dello spettacolo Che si svolgono il primo e l'ultimo week end di maggio - 4 - 24 e 25 ... : ... Lorenzo Paolini - Condirettore e Direttore Editoriale, Francesco Abate - Giornalista professionista de L'Unione Sarda e Caporeparto Cultura e Spettacoli, Egidiangela Sechi - giornalista ...

Berrettini - Che spettacolo : l’azzurro si aggiudica in rimonta il torneo ATP di Budapest : Che spettacolo Matteo Berrettini: l’azzurro conquista in rimonta il torneo ATP di Budapest E’ un Matteo Berrettini super quello sceso in campo questo pomeriggio in Ungheria per la finale del torneo ATP di Budapest. Il tennista azzurro, numero 55 del ranking Mondiale, ha battuto in rimonta il serbo Krajnovic, conquistando il suo secondo torneo in carriera, dopo Gstaad 2018. Dopo aver ceduto nel primo set al suo avversario, il ...

Giro d’Italia 2019 : Ilnur Zakarin - un combattente Che può dare spettacolo in salita. AnChe con attacchi da lontano : Ilnur Zakarin è pronto a tornare al Giro d’Italia 2019 con l’obiettivo di puntare perlomeno alla top five. Dopo l’assenza nell’edizione del 2018, il ventinovenne russo della Katusha-Alpecin, ha pagato le spese di una stagione sottotono dove, parlando delle grandi corse a tappe, ha ottenuto un nono posto quasi anonimo al Tour de France. Niente di più. Nel 2017 ha conquistato la quinta posizione della classifica generale del Giro, corso sempre in ...

Cagli - al Teatro Comunale va in scena lo spettacolo : 'I Tre MosChettieri' : Gli spettacoli, rivolti a un pubblico di tutte le età, si terranno venerdì 27 alle ore 21,15 e sabato alle ore 17,30 e alle ore 21,15. Photo: Ville de Versailles / Marc O Carion Biglietti 15,00 ' ...

PINA TODAY. A Perugia un progetto dedicato a Pina Bausch - l'artista Che ha trasformato il linguaggio della danza e dello spettacolo dal vivo : Il film ripercorre l'esperienza di Pina Bausch nella città eterna a cui dedicò due spettacoli indimenticabili, Viktor, 1986, e O Dido, 1999,. Attraverso un intreccio di preziose testimonianze - da ...

Sabato al Comunale lo spettacolo 'The show must go on' con le Bretelle LasChe : In questi ultimi quindici anni, con gli spettacoli "L'Augellin Belverde", "Otto donne " licenza d'ucciderlo", "La Signorina Papillon", "Le testimoni", 'Si fa ma non si dice' e 'Ai ferri corti nel ...

Giro di Turchia 2019 : Felix Grosschartner trionfa nella tappa regina davanti a Valerio Conti. Quarto Remco Evenepoel - Che dà spettacolo in salita : Felix Grosschartner trionfa nella tappa regina del Giro di Turchia 2019 e balza al comando della classifica generale. Il 25enne austriaco della Bora-Hansgrohe ha fatto la differenza sull’arrivo in salita di Kartepe, conquistando la prima vittoria in carriera davanti a Valerio Conti e all’eritreo Merhawi Kudus. Quarto posto per il giovane belga Remco Evenepoel, che ha soli 19 anni ha saputo essere protagonista sull’impegnativa salita finale, ...