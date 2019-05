Elezioni comunali Prato 2019 | ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto

Guida alle Elezioni comunali di Modena : Ci sono sette candidati ma il favorito è il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, che rischia di andare al ballottaggio (e una volta lì, chi lo sa)

Guida alle Elezioni comunali di Bari : Il grande favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro, ma il suo principale sfidante ha una storia particolare

Elezioni comunali Firenze 2019 - c’è anche qualcosa di nuovo a sinistra : di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà Firenze, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con ...

Guida alle Elezioni comunali di Pescara : Il candidato del centrodestra sembra il favorito, mentre il centrosinistra ha deciso di non ricandidare il sindaco uscente e di puntare sull'ex assessore regionale Marinella Sclocco

Risultati Elezioni comunali Sicilia 2019 : chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Vittorio Veneto - si ritira dalle Elezioni comunali il leghista delle frasi choc sui migranti e sul rogo dei libri di Gramsci : Quelle frasi razziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di Vittorio Veneto, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Ha ritirato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: ...

Premiati e sconfitti nei ballottaggi alle Elezioni comunali in Sicilia : Il Movimento 5 stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, i due comuni Siciliani in cui la sfide era più attesa, dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri Comuni. La Lega è sconfitta a Gela e Mazara del Vallo, dove ha la meglio il Pd, sebbene nel primo caso alleato con Forza Italia. Monreale se l'aggiudica la formazione del governatore Siciliano. E' l'esito dei ballottaggi nell'Isola che hanno fatto registrare ...

Martina Franca : consiglieri comunali lasciano Forza Italia Compreso il candidato sindaco alle Elezioni del 2017 : ... la città più grande nella provincia ionica , dopo taranto , con i numeri , obiettivamente , tra i più alti a livello regionale , che , sostanzialmente sono quelli che contano in politica, meritava e ...

Elezioni comunali - Salvini in Brianza : a Concorezzo e Giussano per Mauro Capitanio e Marco Citterio - Lega - : Matteo Salvini si è presentato martedì 7 maggio per la campagna elettorale a Concorezzo e poi a Giussano. Qui a sostegno della candidatura a sindaco del leghista Matteo Citterio, coalizione di ...

Elezioni comunali : il figlio di Roberto Maroni candidato contro la Lega : Eppure sui grandi temi di politica interna ed estera ha le idee molto chiare: centrale per il futuro è il tema ambiente 'sottovalutato, mentre il cambiamento climatico rischia di compromettere se non ...

Elezioni comunali - Messi riceve la tessera elettorale dal comune di Recanati - Sky TG24 - : L'attaccante argentino ha la doppia cittadinanza grazie agli antenati marchigiani. Il suo nome risulta nel registro Aire dei residenti all'estero del comune marchigiano. Gli impiegati gli hanno quindi ...

Elezioni comunali a Sassari - i candidati sindaci per ora sono 5 : Sassari. A due settimane dalla scadenza per la presentazione delle liste delle Elezioni amministrative del 16 giugno, Sassari ha cinque candidati sindaco ufficiali: Mariano Brianda per il ...

Elezioni comunali in Sicilia - risultati : ballottaggio in 5 comuni su 7 | : A Caltanissetta sfida tra Giarratana, centrodestra, e Gambino, M5S,. Lega al secondo turno a Gela e Mazara del Vallo. Di Maio: "Cambiamento continua". Salvini: "Il nostro risultato solo qualche anno ...

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco di Perugia : Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere 29 aprile 2019 Il prossimo 26 maggio 2019 sarà il giorno dell' election day : urne aperte in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le ...