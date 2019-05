Andes Associazione Nazionale Delegati Sicurezza | “Come lo stadio di proprietà stravolge

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019), l’intervento dell’avvocato Ciuffreda:lodiil rapporto società-tifosi” “Lodiradicalmente il rapporto tra società e tifoso anche in termini di: basti pensare che i club possono decidere di escludere dal proprio impianto chi si è macchiato di comportamenti non idonei”. Questo uno dei passaggi più importanti dell’intervento che l’avvocato Fabrizio Ciuffreda ha tenuto, come rappresentante di A.N.DE.S (alla) al convegno dal titolo “Stadi di, esperienze a confronto e proposte”, organizzato all’Università di Bologna. L’avvocato Ciuffreda, redattore tra l’altro del “Codice di condotta del tifoso” per il Bologna Fc, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della figura del delegato allae del lavoro di formazione e supporto svolto dall’...