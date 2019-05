Nintendo Switch | Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è ilfruibile da unmaturo (M-rated per l'ESRB) perche ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare questo particolare record è stato Resident Evil 4 per GameCube, nell'ormai lontano 2005, come riporta Mat Piscatella attraverso un suo tweet. Teniamo a precisare che l'ESRB indica come "M-rated" tutti quei giochi disponibili per unmaggiore di 17 anni.Ciò permette di notare come una console pensata forse inizialmente per i giocatori più giovani ora è riuscita a raggiungere unmolto più ampio ed eterogeneo. Oltre a questo la console ...

