Giro d’Italia 2019 | come sta Primoz Roglic? Sloveno non entusiasmante in salita | potrebbe

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ild’Italiaè entrato ufficialmente nel vivo con la tappa odierna, la Cuneo-Pinerolo presentava infatti il primo GPM di prima categoria: unaimpegnativa anche se la cima era posta a 32 km dal traguardo, troppo lontano per ingolosire i big ma sufficiente per vedere all’opera gli uomini di classifica che non si sono tirati indietro su questa ascesa che ha animato la frazione corsa nel ricordo dell’impresa di Fausto Coppi datata 1949. Vincenzo Nibali ha palesato un’ottima condizione, ha dimostrato di essere in gran forma, ha scaldato la gamba in alcuni tratti, ha animato la scena e ha fatto capire di poter puntare a un risultato di lusso in questa edizione della Corsa Rosa: lo Squalo va a caccia del Trofeo Senza Fine ma deve recuperare 1’44” suche si è avvantaggiato grazie alle due cronometro disputate nella prima ...

