Giro d’Italia 2019 | Caleb Ewan saluta la corsa | “Finite le tappe per noi velocisti | ho

(Di giovedì 23 maggio 2019) Come già annunciato dopo la splendida vittoria di ieri, ild’Italiadisi conclude ufficialmente questa mattina. Il corridore australiano della Lotto Soudal non prenderà infatti il via nella dodicesima tappa da Cuneo a Pinerolo, che rappresenterà il primo appuntamento con le salite per la 102a edizione dellaRosa. Il bilancio è sicuramente positivo: due vittorie a Pesaro ed a Novi Ligure, ma anche diversi piazzamenti di assoluto valore, risultati grazie ai quali il giovane corridore australiano si è dimostrato uno dei migliori interpreti del panorama internazionale negli arrivi in volata. L’attenzione adesso si sposterà necessariamente sul Tour de France. “Torno a casa con grandi sensazioni, penso che sia sensato che ilascino laanticipatamente – commenta il velocista australiano – Da ora in poi rimangono ...

