Porcella | stoccata a Preziosi e paura per il domani | ' Ha tradito i genoani | la B il buio'

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La lotta per restare in Serie A si concluderà domenica sera quando all'Artemio Franchi di Firenze (Fiorentina-Genoa) e a San Siro (Inter-Empoli) calerà il sipario. Il grifone arriva a questa partita da terzultimo in classifica, con un piede in Serie B, ma in caso di vittoria contro i viola potrà cambiare il proprio destino. Se la sorte si rivelasse benevola, al Genoa potrebbe persino bastare un pareggio, nerazzurri permettendo. Anche la Fiorentina non è esente da rischi e potrebbe lasciarci la pelle in caso di sconfitta col Genoa e contemporanea vittoria in trasferta da parte dell'Empoli. Verso Fiorentina-Genoa, Giovanni: 'L'ultima retrocessione fu a Firenze' Il giornalista genoano di Primocanale Sport, Giovanni, è comprensibilmente preoccupato per la piega che ha preso il campionato rossoblu e lo 'spareggio' del Franchi fa veramente. Anche perché richiama la ...

