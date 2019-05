Volley | Nations League 2019 | i convocati dell’Italia | 25 azzurri per il torneo Tanti

Volley femminile - Nations League 2019 : il regolamento. Come ci si qualifica per le Final Six : La fase preliminare della Nations League 2019 di Volley femminile si giocherà dal 20 maggio al 21 giugno, la competizione internazionale itinerante dal ricchissimo montepremi (un milione di euro alla compagine vincitrice) si preannuncia altamente spettacolare con le migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia nel primo grande appuntamento della stagione. L’Italia cercherà di essere grande protagonista e di staccare il pass per ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia sarà protagonista nella Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione itinerante internazionale che prevede la fase preliminare dal 21 maggio al 20 giugno: le azzurre dovranno giocare 15 partite, 3 incontri per ogni settimana che andranno in scena in un’unica sede. L’esordio è previsto contro la Polonia a Opole, sono previsti due passaggi casalinghi a Conegliano e a Perugia: l’obiettivo sarà ovviamente ...

Volley femminile - Nations League 2019 : parte l’avventura dell’Italia - sfida alla Polonia di Wolosz. Assenti le big azzurre : Questa sera (ore 20.30) incomincerà l’avventura dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo a Opole per affrontare la Polonia: la Stegu Arena si preannuncia gremita, 3500 spettatori pronti a sostenere la propria Nazionale reduce dal successo al Trofeo di Montreux e in grande crescita. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento dopo il terzo posto ottenuto nel torneo in Svizzera e ...

Italia-Polonia oggi - Nations League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 21 maggio si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Incomincia il prestigioso torneo itinerante che ci terrà compagnia nelle prossime cinque settimane, la nostra Nazionale inizia la propria avventura a Opole dove affronterà le padrone di casa: ostacolo molto impegnativo per le azzurre prima delle sfide dei prossimi due giorni in programma contro Germania e Thailandia. Le ragazze del CT ...

Volley - Davide Gardini indisponibile per l’attività agonistica : accertamenti clinici-diagnostici in vista. Niente Nations League : Davide Gardini non è attualmente disponibile per l’attività agonistica. Questa è la triste notizia che è stata comunicata dalla FederVolley, il giovane schiacciatore sta effettuando degli accertamenti clinici-diagnostici con la finalità di ottenere il rilascio dell’idoneità sportiva agonistica. Questi esami si sono resi necessari in seguito alla visita medico-sportiva effettuata presso l’Istituto di Medicina dello Sport del ...

Volleyball Nations League – Blengini ufficializzerà domani i 25 convocati per l’edizione 2019 : domani la lista dei 25 atleti convocati per la Volleyball Nations League Nel corso della giornata di domani il CT Gianlorenzo Blengini ufficializzerà la lista definitiva dei 25 atleti convocati per la Volleyball Nations League 2019. Come previsto dal regolamento della competizione, per ogni tappa il tecnico sceglierà dall’elenco i 14 giocatori che disputeranno le tre gare in programma. Arrivata ieri a Cagliari, la Nazionale Seniores ...

Volleyball Nations League 2019 : le azzurre sbarcano ad Opole - domani l’esordio contro la Polonia : Volleyball Nations League 2019, l’Italia del Ct Mazzanti esordirà domani contro le padrone di casa della Polonia Opole, Polonia. La nazionale italiana femminile ha raggiunto nella serata di ieri sera Opole, cittadina polacca che ospiterà la pool 1 (21-23 maggio) della prima settimana di gioco della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre faranno domani il loro esordio nella competizione, affrontando alla Stegu Arena (3500 posti) ...

Italia-Polonia - Nations League Volley femminile : programma - orario e tv : Dopo le amichevoli di rito e l’esordio ufficiale con il terzo posto a Montreux, la Nazionale italiana di volley femminile si appresta a cominciare la propria stagione con la prima tappa della Nations League 2019, in programma dal 21 al 23 maggio ad Opole, in Polonia. La formazione guidata dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti affronterà nella prima sfida del raggruppamento le padrone di casa della Polonia, con l’obiettivo di cominciare al ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. Malinov e Lucia Bosetti guidano le azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Opole (Polonia) dal 21 al 23 maggio. Le azzurre affronteranno le padrone di casa, la Thailandia e la Germania: un trittico importante per la nostra formazione che vuole incominciare al meglio il proprio cammino anche se deve fare a meno di tantissime stelle. Non vedremo infatti ...

Volleyball Nations League - Italia pronta per la Pool 1 in Polonia : la lista delle azzurre scelte dal ct Mazzanti : Le azzurre nella tre giorni polacca se la vedranno con le padrone di casa, la Germania e la Thailandia Nella giornata di domani, l’Italia partirà alla volta di Opole, sede di gioco dal 21 al 23 maggio della prima Pool della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre nella tre giorni polacca se la vedranno con le padrone di casa, la Germania e la Thailandia. Rispetto al gruppo azzurro che ha disputato il torneo di Montreux, in ...

Volley Nations League F 2019 - la Thailandia di capitan Nootsara Tomkom : Dopo la Polonia di Kakolewska e Smarzek, prima avversaria delle ragazze di Mazzanti in Nations League, toccherà alla Thailandia mettere in difficoltà l'Italia nella seconda gara del gruppo 1 in programma il giorno 22 maggio alla Stegu Arena di Opole. Nel Montreux Masters Volley, pochi giorni fa, la selezione thailandese ha già avuto la meglio, a sorpresa, sulle azzurre, pur prive di molte titolari impegnate con Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola ...

Volley - il calendario e le date di tutte le partite dell’Italia nell’estate 2019. Programma e competizioni : dalla Nations League al torneo preolimpico : La Nazionale Italiana di Volley maschile è attesa da una lunga estate. Si incomincia a giugno con la Nations League, il torneo itinerante che prevede 15 partite in giro per tutto il mondo: gli azzurri cercheranno di qualificarsi alla Final Six. L’appuntamento cruciale è rappresentato dal torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Bari dal 9 all’11 agosto: sfide a Serbia, Australia, Camerun e solo la ...

Nations League Volley femminile - per la Polonia convocate Kakolewska e Smarzek : La selezione polacca mostra le sue carte e comunica il nome delle 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League femminile di volley. Il CT Nacek Nawrocki ha sfoltito la lista, inizialmente composta da 30 pallavoliste, tagliando l'opposto Aleksandra Wójcik, il libero Aleksandra Krzos, l'opposto Katarzyna Zaroslinska-Król e le centrali Gabriela Polanska e Anna Stencel. La lista delle 25 è stata comunicata in modo da avere già a disposizione ...

Volley femminile Italia - le 25 atlete per la Nations League : ci sono anche Egonu e Sylla : Il CT della Nazionale femminile di Volley Davide Mazzanti ha comunicato le 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League, in programma tra maggio e giugno. L'avventura azzurra partirà il giorno 21 maggio contro la Polonia. Il torneo consta di 15 partite, più la fase finale (la cosiddetta Final Six) che decreterà poi la Nazionale vincitrice. La scorsa edizione del 2018 è stata vinta dalle forti atlete statunitensi. Per le azzurre ci fu la ...