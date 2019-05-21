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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19 | 45 Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19:45 (Di martedì 21 maggio 2019) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA; SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; SULLA CASILINA PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI. ED È ...
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