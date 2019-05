Stefano Cucchi | Arma e Difesa chiedono di essere parte civile Ilaria | “Per la prima

Cucchi - legale Anselmo : “Processo per Casamassima? No timori - caso di Stefano blindato tra intercettazioni e deposizioni” : “La richiesta di processo per il carabiniere-teste Riccardo Casamassima? Nessun timore di ricadute per il caso di Stefano Cucchi“. A rivendicarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia, per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, per il teste chiave che aveva permesso una svolta nelle indagini sulla morte del giovane geometra romano. Se ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Stefano è morto da ultimo - aperto un varco” : Caso Cucchi, Ilaria: “Stefano è morto da ultimo, aperto un varco” Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è uguale per tutti e i diritti umani non sono mai ...

Concerto del primo maggio : Ilaria Cucchi emoziona con le sue parole per Stefano : L'ingresso di Ilaria Cucchi sul palco del primo maggio a Roma è stato stato senz'altro il momento più emozionante della serata. Chiamata sul palco dalla presentatrice dell'evento Ambra Angiolini, la sorella di Stefano Cucchi è stata accolta da un lunghissimo applauso e da un folla che gridava il nome di suo fratello. Ilaria ha così esordito: "Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi!" ed ha continuato su come sentire la piazza gridare il suo ...

Arriva sul Nove Stefano Cucchi – La seconda verità - il docu-film che riapre il caso Cucchi : Sono passati ormai dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi e a fine maggio, sul canale Nove, in occasione della ricorrenza, va in onda un docu-film che racconta una volta per tutte tutta la sua storia, riannodando ogni filo della vicenda. La produzione si chiama Stefano Cucchi – La seconda verità ed è realizzato anche con la collaborazione di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che è la voce narrante del docu-film. Dopo il successo di ...

Stefano Cucchi - docufilm su nuova verità : ANSA, - ROMA, 29 APR - Il 22 ottobre saranno trascorsi 10 anni dalla morte violenta di Stefano Cucchi e altrettanti dalla ricerca mai rassegnata di giustizia dei familiari, guidati dalla sorella ...

Caso Stefano Cucchi - nuovo processo per otto carabinieri - : La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per otto carabinieri nell'inchiesta sui depistaggi successivi alla morte del geometra. Per gli inquirenti i militari modificarono le note di servizio e ...

Stefano Cucchi - chiesto processo per 8 carabinieri : il generale e i comandanti - accuse devastanti : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per otto carabinieri per i presunti depistaggi nell'ambito dell'inchiesta sul caso di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto per droga. La richiesta, firmata dal pm Giovanni Musarò e dal procuratore capo di Roma G

Stefano Cucchi - la procura di Roma chiede il processo per gli otto carabinieri indagati per il depistaggio : Falso, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. La procura di Roma ha chiesto,a vario titolo, il rinvio a giudizio per gli otto carabinieri indagati nell’inchiesta sul depistaggio innescato dopo la morte di Stefano Cucchi. Sollecitato il processo tra gli altri per il generale Alessandro Casarsa, all’epoca dei fatti capo del Gruppo Roma, e per il colonnello Lorenzo Sabatino, già capo del Nucleo operativo di Roma. L’inchiesta era ...

Morte Stefano Cucchi - inchiesta sui depistaggi : chiesto il processo per 8 carabinieri : Nell'ambito dell'inchiesta sui depistaggi avvenuti dopo la Morte nel 2009 di Stefano Cucchi la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per otto carabinieri, tra cui alcuni ufficiali. I reati contestati, a seconda delle posizioni, sono di falso, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia.Continua a leggere