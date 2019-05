Roma-Qatar | emirato pronto a «investimento forte»

Roma-Qatar - la trattativa : “investimento forte - lo stadio non c’entra” : La stagione della Roma sta per andare in archivio in modo deludente, la dirigenza è già al lavoro per programmare il futuro con l’obiettivo di non commettere gli ultimi errori. Nel frattempo arrivano novità importanti, in caso di trattativa con l’As Roma il Qatar metterà in campo un “investimento forte”, è quanto spiegano all’Adnkronos fonti dell’emirato, che in precedenza hanno riferito della visita ad ...

Roma-Qatar - conferme dall’emirato : «C’è interesse» : Trattativa Roma Qatar – «Ci sono state delle trattative, non attraverso canali ufficiali, ma privati. A che punto siano, non si sa». L’indiscrezione è di quelle che lasciano il segno, e arriva direttamente da una fonte qualificata dell’emirato, sentita dall’agenzia “Adnkronos”. Il riferimento è al tanto chiacchierato interesse del Qatar per la Roma. I contatti, […] L'articolo Roma-Qatar, conferme dall’emirato: «C’è ...

Roma-Qatar : conferme dalla Francia - ma Pallotta smentisce : Trattativa Qatar Roma – Non accennano a placarsi le voci di un interessamento per la Roma da parte della Qatar Sports Investments. Come riporta l’ANSA, a rilanciare la voce di trattative in corso del fondo che fa capo all’emiro Al Khelafi, già proprietario del Paris Saint-Germain, per l’acquisto del club giallorosso, è il quotidiano francese […] L'articolo Roma-Qatar: conferme dalla Francia, ma Pallotta smentisce è stato ...

Libia - vertice anti-Haftar a Roma/ Qatar-Misurata con Sarraj : Tripoli 16mila sfollati : Libia, caos Tripoli con 16mila sfollati e 147 morti: vertice anti-Haftar a Roma, Qatar e Misurata con Sarraj. Conte media, nuova lite Salvini-Di Maio

Libia - Roma punta sul Qatar. Salvini : chi scappa dalla guerra da noi solo in aereo : Haftar avanza, mentre l'Italia prova a "blindare" Sarraj. I combattenti dell'uomo forte della Cirenaica sfondano a Sud di Tripoli: presa Azizia. Dopo violenti scontri durati per tutta la notte, le forze del generale Khalifa Haftar, hanno sfondato il fronte a sud di Tripoli, conquistando el Azizia, circa 50 km dalla capitale. Ora la battaglia si è spostata Suani ben Adem, a circa 25 chilometri da Tripoli. E continua la guerra aerea: il ...

Libia - lunedì bilaterale a Roma tra Conte e il vicepremier del Qatar - : L'Italia vuole essere un "facilitatore per il processo di stabilizzazione e pacificazione", ha detto il premier. Atteso anche il vicepresidente del Consiglio presidenziale del governo libico. Scontri ...