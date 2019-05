Siria | gli attacchi agli ospedali sono frutto di una precisa strategia di guerra

Siria - la storia di Rasha - che non poteva vedere i suoi figli : Assentarsi da casa per una manciata di giorni, per partecipare al funerale di un fratello, in un’altra città. E, al ritorno, non trovare più i bambini. È successo cinque anni fa a una mamma di Aleppo, in Siria. Rasha è stata via una settimana, e quando è rientrata, le stanze erano vuote: i giocattoli dei suoi bimbi, Yousef e Mohammed, di 4 e 6 anni, erano a terra, in disordine, gli armadi erano stati svuotati. E i piccoli non c’erano. Non c’era ...

Israele rilascia 2 Siriani dopo la restituzione delle spoglie di un suo soldato : Israele ha rilasciato oggi dal carcere due cittadini siriani a seguito della restituzione da parte di Damasco delle spoglie del soldato Zachary Baumel, morto in Libano nel 1982. I due - Ahmed Hamis e ...

Siria. I quattro figli di Ayat e le altre vite scomparse - un cimitero chiamato Raqqa : La città devastata, Amnesty International, . C'è una madre, Ayar Mohammed Jasem, che ha perso nei bombardamenti quattro bambini, il marito e diversi altri componenti della famiglia. In un video si ...

Libia : Craxi - FI - - rischiamo una nuova Siria - governo sostenga gli interessi dell'Italia : L'esponente di Forza Italia ha infine sollecitato il governo a "non giocare con il fuoco" e a "non avventurarsi conflitti interni al mondo sunnita", invitando a prestare particolare attenzione alla ...

Siria : Ong - scambi artiglieria tra governo e milizie a Idlib : ANSAmed, - BEIRUT, 16 APR - scambi di artiglieria tra forze governative Siriane e milizie anti-regime sono in corso stamani nella Siria nord-occidentale, lungo la linea del fronte nella regione di ...

Padre Paolo Dall'Oglio - il Corriere della sera : 'Subito ucciso - le sue ultime ore in Siria' : Non è più tornato e noi non abbiamo atteso tre giorni per denunciarlo al mondo. Per quello che sappiamo è sicuramente morto , probabilmente ucciso molto presto , nelle prime settimane, se non ...

Padre Paolo Dall'Oglio - le ultime ore in Siria : "Subito ucciso" : Padre Dall'Oglio, il gesuita italiano scomparso sei anni fa in Siria, fu con tutta probabilità "subito ucciso". Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.La mattina di quel 29 luglio 2013 Padre Paolo Dall'Oglio ha paura. L'appuntamento con Abu Lukhman è per le nove. Glielo hanno fissato il pomeriggio precedente i responsabili dell'Isis nei loro uffici ampi e luminosi del governatorato di Raqqa, dopo averlo rinviato ...

Anna Foglietta e il dramma della guerra : serata per salvare i bambini in Siria : Un piccolo medicamento su un'ampia ferita, come lo definisce lei stessa, ma sufficiente a tenere accesa l'attenzione. Anna Foglietta catalizzata l'interesse di un nutrito pubblico glam per sostenere ...

L'italiana che ha combattuto contro l'Isis : "Quella in Siria è anche la nostra battaglia" : "La Procura di Torino ha detto che siamo andati lì per imparare a usare le armi. Non si rende conto della rivoluzione che sta avvenendo". Maria Edgarda Marcucci è partita per la Siria nel 2017, per combattere al fianco delle forze curde contro l'Isis. Adesso è una delle cinque persone che rischiano la sorveglianza speciale: la procura di Torino e la Questura la ritengono socialmente pericolosa, visti i suoi trascorsi nelle ...

Siria - il combattente italiano di Isis nel carcere curdo : «Voglio tornare in Italia» : Mounsef Hamid Almukhaiar volontario italiano di origine marocchina militante di Isis intervistato in un carcere curdo nella nord-est della Siria

«Sconfitta Isis - noi curdi vogliamo ora una Siria federale e democratica» : ...proposta di istituire un tribunale internazionale qui nelle zone curde per giudicare i 5.000 volontari stranieri di Isis fatti prigionieri è anche uno strumento per legittimarvi agli occhi del mondo? ...

Ora che l'Isis è stato sconfitto in Siria - cosa succede alle mogli europee dei jihadisti? : Dopo la conquista di Baghuz, ultimo bastione dell'Isis nell'est della Siria, le forze arabo-curde sostenute dagli Stati Uniti hanno celebrato la fine della guerra contro lo stato Islamico. Nel reportage "Siria: le piaghe del Califfato", prodotto da Arte in Italiano, diversi protagonisti raccontano l'epilogo del califfato e ne evocano le conseguenze, a partire dalle mogli dei jihadisti europei che dovranno tornare in Europa insieme ai loro ...