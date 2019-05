Scontri a Bologna tra antagonisti e polizia per comizio Forza Nuova

Bologna - Scontri tra polizia e manifestanti durante protesta per comizio Forza Nuova : scontri tra la polizia e il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, in programma nella vicina piazza Galvani. Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica i manifestanti che hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, in piazza Maggiore. Impiegato anche un idrante. La barriera della polizia era stata realizzata nella vicina via Archiginnasio che collega la ...

Primo maggio - Scontri a Torino tra No Tav e polizia : 3 feriti. A Bologna 30.000 in corteo pacifico : Un'Europa dei diritti e del lavoro: è la richiesta partita dagli oltre 30mila manifestanti riuniti a Bologna la cui piazza è tornata, dopo 17 anni, ad ospitare la manifestazione...