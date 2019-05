Roma News | Scelto il nuovo ruolo di Totti

Calciomercato Roma - le news sul nuovo allenatore di Gianluca Di Marzio. VIDEO : La società giallorossa era però già pronta ad accogliere questa notizia, come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. "La Roma ha fatto un tentativo " la sua ricostruzione - ma non era mai stata ...

Il monologo di Maurizio Crozza e tutta la verità sul saluto Romano : “Una fake news” e spiega perchè : Parte con un po’ di storia il primo monologo di Maurizio Crozza – in onda con Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove – che si propone di riportare alla verità le origini del cosiddetto “saluto romano” che di antica Roma non ha proprio nulla, ma fu semmai inventato dal poeta di Pescara, Gabriele D’Annunzio, e quindi casomai dovrebbe chiamarsi ‘saluto abruzzese’. Il comico genovese ironizza su un’altra leggenda che riguarda ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che la Lega ha sventato la cosiddetta ‘Salva-Roma’ o ‘Salva-Raggi’? : E’ vero, come dice Matteo Salvini, che la Lega ha sventato una rapina ai danni di noi cittadini chiamata “Salva Roma” o “Salva Raggi”? E’ vero, come dice sempre Salvini, che il sottosegretario Armando Siri non si deve dimettere fino a quando la magistratura non avrà chiuso la sua inchiesta per presunta corruzione? E’ vero che Radio Radicale rischia di essere uccisa perché è una radio scomoda e quindi ...

News Roma - Conte prossimo allenatore giallorosso : le quote dei bookies : La concorrenza è di primo ordine, visto l’interesse di Psg, Bayern Monaco e Inter. Per Antonio Conte, però, anche la Roma fa grandi progressi, o almeno è quello che ritengono i bookmaker internazionali. I ripetuti incontri della dirigenza con l’ex ct della Nazionale e il probabile arrivo di Gianluca Petrachi (amico dell’allenatore) come nuovo ds giallorosso, lanciano Conte nelle scommesse sul prossimo tecnico della Roma: ...

Un ex assessore dice che il maxi-debito di Roma è una fake news : Il “debito monstre” di Roma Capitale? “Fu una costrizione mediatica di Berlusconi e Alemanno del 2008, partorita per demolire le precedenti amministrazioni e dare alla destra un Comune con un bilancio lindo e pinto”. Ma il buco “non era vero”, tanto che oggi, “dopo dieci anni le bugie su Roma si stanno sgretolando”. Ad esserne convinto e a scriverlo nero su bianco in un blog sull'Huffington Post è Roberto Morassut, parlamentare del Partito ...

News Roma - le ultime su Manolas : dubbi in attacco : News Roma – Buone notizie in casa Roma, l’allenatore Claudio Ranieri ha ritrovato il difensore Manolas, il greco oggi si è allenato con il resto della squadra, stesso discorso anche per il terzino Karsdorp, entrambi saranno in gruppo a partire dall’allenamento e faranno parte della lista dei convocati per la partita contro il Cagliari. dubbi per il club giallorosso in vista dell’importante match, assenze certe degli ...

Inter news : Lautaro Martinez favorito su Mauro Icardi per la sfida alla Roma? : Lautaro o Icardi? Questo è il dubbio che Luciano Spalletti dovrà sciogliere nei prossimi giorni, in vista della sfida contro la Roma. L'allenamento di mercoledì ad Appiano Gentile ha visto un "Toro" ...

Rabih Beaini e Awesome Tapes From Africa a Roma : : News : : OndaRock : JUST MUSIC FESTIVAL presenta MONDO w/Awesome Tapes From Africa, Amazon Prim, ArteTetra, Babau, Rabih Beaini, Go Dugong, Iron Bunda venerdì 12 / sabato 13 aprile @ La Fine - Roma

Roma News : Emergenza terzini in vista dell’Udinese : Roma News: Emergenza in difesa in vista del match contro l’UdineseRoma News / UDINESE / SERIE A TIM – La Roma si è ritrovata questa mattina per preparare al meglio la sfida di sabato pomeriggio contro l’Udinese.I giallorossi, però, avranno qualche problema di formazione nel match contro i friulani. Ranieri, infatti, dovrà fare a meno di ben 3 terzini su 4 per il match di sabato, visti i tanti infortuni e la squalifica per ...

Roma News : Scelto il portiere fino a fine stagione : Roma News: Ranieri avrebbe Scelto come portiere Antonio Mirante fino a fine stagioneRoma News / RANIERI / MIRANTE / OLSEN – Dopo la vittoria ottenuta nell’ultima giornata della Serie A TIM sul campo della Sampdoria, nella Capitale tiene banco il caso portiere.Antonio Mirante, vista anche la buona prestazione contro i Blucerchiati, sembrerebbe aver convinto Claudio Ranieri ad affidargli la porta fino alla fine della stagione. ...

Roma - Pallotta smentisce la cessione del club a un fondo del Qatar : 'Fake news' : Il presidente della Roma James Pallotta smentisce la notizia di una possibile cessione del club a un fondo d'investimenti del Qatar . Il presidente giallorosso ha twittato sul suo account ufficiale la ...

Juve news : prova tv per contatto Mandzukic-Romagnoli - ma la squalifica è improbabile : La Procura della Figc richiesto la prova Tv per Mario Madzukic. L'episodio incriminato è il contatto con Romagoli nel finale di Juve-Milan, del tutto sfuggito all'arbitro Fabbri. L'attaccante croato, ...

Flash news : fronte perturbato in arrivo su Roma - possibile temporale intenso : Come ampiamente previsto il fronte perturbato che da stamane apporta maltempo su buona parte d'Italia è ormai giunto a ridosso del medio versante tirrenico e del Lazio. Il sistema,...

Roma Metro A : oggi chiusa anche la stazione Anagnina - tutte le news - Ultime Notizie Flash : Questa mattina la stazione Anagnina della Metro A di Roma era chiusa a causa di un deragliamento. Ecco tutti gli aggiornamenti