L' elemosiere del Papa al Viminale dopo le polemiche per il blitz

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Giovanni Neve Il cardinale Konrad Krajewski, "l'elemosiniere" delche ha riallacciato la luce agli abusivi, alper chiedere corridoi umanitari. Ma ad accoglierlo non c'è Salvini Toh, chi si vede al Ministero dell'Interno.la bufera e lecon Matteo Salvini il cardinale Konrad Krajewski - l'elemosiniere delche ha riallacciato l'elettricità agli abusivi - è stato avvistato proprio al. Come racconta Formiche.net, il religioso è arrivato su una Skoda grigia nel pomeriggio per incontrare Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del ministero. Il vicepremier del resto non era a Roma e un colloquio con lui non era nemmeno previsto. Al centro del vertice comunque c'è stata la situazione dei rifugiati a Lesbo e probabilmente la possibilità di far attivare dei corridoi umanitari. Con l'elemosiniere, infatti, c'era Daniela Pompei, responsabile dei ...

flaviaamabile : RT @Starlitz2: @flaviaamabile @LaStampa L’Elemosiere, cittadino del Vaticano, ha commesso un reato. In Italia. Evocare il peggio che la Chi… - Starlitz2 : @flaviaamabile @LaStampa L’Elemosiere, cittadino del Vaticano, ha commesso un reato. In Italia. Evocare il peggio c… - PLWilds : RT @FedericoDezzani: Gran Sasso chiuso, elemosiere del papa che incita all'accattonaggio e all'insubordinazione civile, se fermano anche l'… -