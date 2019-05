Diretta Sassari Brindisi | risultato 106-97 | streaming video Rai | Sassari vince ancora

LIVE Sassari-Brindisi 106-97 - Gara-2 Play-off in Diretta : i sardi allungano nella serie al termine di una partita al cardiopalma! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassari-Brindisi, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di serie A: dopo la netta vittoria vittoria in gara-1, il Banco di Sardegna Sassari torna ad ospitare nella seconda partita della serie la Happy Casa Brindisi. I sardi vogliono portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui pugliesi, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per ...

LIVE Sassari-Brindisi 89-73 - Gara-1 play-off basket in Diretta : i sardi vincono il primo atto della sfida! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassari-Brindisi, Gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la quarta e la quinta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Al PalaSerradimigni di Sassari, il Banco di Sardegna verrà accolto da un pubblico calorosissimo che ha visto i propri beniamini conquistare l’ultima Europe Cup contro i tedeschi del Wurzburg. Servirà una vera e propria impresa alla ...

LIVE Würzburg-Dinamo Sassari - Finale Europe Cup 2019 in Diretta : i sardi si giocano il trofeo! Da difendere il +5 dell’andata : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ritorno della Finale di FIBA Europe Cup 2018-2019 tra s.OLIVEr Würzburg e Dinamo Sassari. Si riparte dall’89-84 in favore degli uomini di Gianmarco Pozzecco maturato all’andata: un vantaggio di cinque punti che andrà difeso in un’arena che nessuno riesce a violare, in chiave Europea, dallo scorso ottobre. Soltanto una volta i bavaresi hanno dovuto rimontare uno ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup basket in Diretta : 89-84 - i sardi portano a casa la gara d’andata! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...