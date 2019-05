Chi ha paura dei Pokémon? Le leggende metropolitane sui mostri tascabili

Salvini : per difendere Italia e italiani non ho paura di nessuno - porti restano Chiusi : Roma – “Per i trafficanti di esseri umani i porti Italiani sono e rimangono chiusi. E se qualche procuratore vuole indagarmi o processarmi anche per questo, faccia pure! Per difendere l’Italia e gli Italiani, non ho paura di niente e di nessuno. #portichiusi”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini: per difendere Italia e Italiani non ho paura di nessuno, porti restano chiusi proviene da RomaDailyNews.

Morbo mucca pazza : una vittima a Ravenna - torna lo spauracChio con i suoi sintomi subdoli : Il Morbo della mucca pazza è uno spauracchio che, soprattutto le generazioni meno giovani, ricorderanno per aver seminato il panino sul finire degli anni '90 e nei primi anni 2000. Secondo quelle che sarebbero le prime notizie, sarebbe tornato a colpire, uccidendo una donna lo scorso 5 maggio. La vittima è una cinquantanovenne che, ricoverata a Forlì, potrebbe essere stata vittima di un possibile errore di valutazione dei medici. Pare, infatti, ...

Grande Moderazione - opportunità o spauracChio? : Il concetto di Grande Moderazione nasce negli anni ‘80, quando al termine di un ciclo espansivo che durava dal secondo Dopoguerra si assistette ad una progressiva riduzione della volatilità dei principali indici economici, quali Pil ed inflazione. Ciò fu dovuto alla fine della fase keynesiana di accumulazione capitalistica, caratterizzata da alti salari e alti tassi di inflazione, la quale fece posto alla controffensiva neoliberista, che da ...

Mare Jonio - don Mattia Ferrari : “Siamo sereni - abbiamo visto negli ocChi dei migranti la paura” : Don Mattia Ferrari, il parroco imbarcato sulla nave umanitaria 'Mare Jonio': "Siamo in attesa della decisione della procura, abbiamo la serenità di aver agito nelle regole internazionali e nell'umanità". Matteo Salvini: "Se fosse in vigore il decreto sicurezza bis la Mare Jonio sarebbe stata multata e sequestrata".Continua a leggere

Avevo paura solo di mia moglie! Il ricordo di Alessandro CecChi Paone : Ospite di Caterina Balivo nel talk “Vieni da me”, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato che quando decise di fare coming out non ebbe paura del giudizio della gente e dei colleghi, ma solo di sua moglie. Temeva l’imprevedibilità della sua reazione davanti a una confessione che avrebbe inevitabilmente segnato il loro matrimonio. “Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità, lei non si è né arrabbiata né niente, ma ovviamente da quel ...

Le manager di Pamela Prati “sono la paura” : le diChiarazioni choc dell’ex tronista di Uomini e Donne : “Ho collaborato con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo per un anno intero. L’anno più brutto della mia vita”, parola di Emanuele Trimarchi, ex volto di Uomini e Donne. Il riferimento è alle manager di Pamela Prati che da ormai un mese è finita al centro della scena mediatica per le nozze misteriose, ora rinviate a data da destinarsi, con Mark Caltagirone. Dopo le rivelazioni di Sara Varone e Alfonso Signorini l’ex ...

Corbucci-Germanò : Chi ha paura non minaccia - indifendibile Chi fa così : Roma – “Le minacce contro una famiglia di rom regolarmente assegnataria di una casa popolare a Casal Bruciato non possono essere derubricate a sentimenti di frustrazione o paura. Chi ha paura non minaccia e sopratutto non picchetta assieme ad esponenti di Casapound e Forza Nuova per impedire una legittima assegnazione”. “Siamo convinti che la stragrande maggioranza dei cittadini del IV municipio condannino, come noi, ...

Isola d'Elba - il sole è assicurato. Chi ha paura del meteo : Negli ultimi decenni, con il progredire della scienza meteorologica, questi margini di errore si sono notevolmente ridotti, ma non potranno mai essere azzerati, nemmeno in futuro e soprattutto in ...

Le notizie del giorno – Vergogna a Torino - paura per BernardesChi : Le notizie del giorno – Nel giorno in cui si celebrano i settant’anni dalla tragedia di Superga, ignoti hanno imbrattato la chiesa Gran Madre di Dio con scritte contro la Juventus e le forze dell’ordine. Sui fianchi dell’edificio sono comparse scritte di colore rosso del tipo “Gobbo bastardo” e “Bogianen granata Acab“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Prosegue il testa a testa tra la Curva Nord dell’Inter e Mauro Icardi. Una parte di ...

Paura della fine del mondo a colpi di asteroidi e rifiuti spaziali? C'è il telescopio «OcChio di mosca» : Una delle paure più diffuse nei paesi occidentali, pare strano a dirlo, è quella di essere spazzati via da un grande asteroide che caschi rovinosamente sulla Terra. Ci sentiamo insomma un po' come i ...

Paura BernardesChi - disavventura per il centrocampista della Juventus [DETTAGLI] : Paura per Federico Bernardeschi. Durante la partita di ieri sera tra Juventus e Torino, infatti, i ladri hanno provato ad entrare nella sua casa in collina. Tentato furto, come evidenziato dalle pagine de “La Stampa“, sventato dalla fidanzata del calciatore, che ha messo in fuga i malviventi. La ragazza aveva trovato, rientrando a casa, la porta divelta, possibile quindi che sia stata utilizzata una spranga di ferro. LEGGI ...

VITTIMA STUPRO VITERBO HA PAURA/ Verso incidente probatorio 'Io consenziente? SChifo' : VITTIMA di STUPRO a VITERBO ora ha PAURA di possibili minacce da parte dei due arrestati. Verso incidente probatorio 'è molto scossa'.

Viterbo - vittima stupro 'ho paura'/ Inquirenti pronti a Chiedere incidente probatorio : vittima di stupro a Viterbo ora ha paura che possa essere minacciata dai suoi aguzzini una volta tornati liberi, procura valuta incidente probatorio.

Stupro Viterbo - vittima : ‘Ho ancora paura. Dicono che ero consenziente? Uno sChifo’ : “Ho paura, ho ancora paura di loro e spero che restino in carcere”. Sono le parole della donna di 36 anni della violenza avvenuta il 12 aprile a Viterbo da parte dei militanti di Casapound Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci. “È uno schifo”, ha detto ancora la donna dopo aver appreso che i due arrestati hanno respinto le accuse e parlato di un “rapporto consenziente”. “Vorrei tanto non se ne parlasse ...