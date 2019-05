Live-Non è la D' Urso | parla il fotografo | Mai visto | la testimonianza

Live Non è la d'Urso - l'intervista a Pamela Prati diventa un faccia a faccia con Barbara d'Urso (VIDEO) : Pamela Prati LASCIA LO STUDIO ✈️✈️✈️ #noneladurso pic.twitter.com/11BTQEBeDJ— Trash Italiano (@trash_italiano) 15 maggio 2019 Fulmini e saette nell'attesa intervista di Pamela Prati a Live non è la d'Urso. La protagonista del tormentato gossip che la riguarda sul matrimonio insieme al presunto compagno Mark Caltagirone (mai visto in tv) ha accettato l'invito di Barbara d'Urso per parlare del caso ...

Live Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : serve un successo veloce in vista degli ottavi. Si comincerà non prima delle 14 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

Ascolti tv - oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Live Non è la d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

Live-Non è la D'Urso - share da record contro la finale di Coppa Italia : l'ultima impresa di Barbara D'Urso : Più di Barbara D'Urso può solo la finalissima di Coppa Italia. Si parla di share e delle cifre raccolte su Canale 5 da Live-Non è la D'Urso: 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share (Buonanotte Live, il segmento finale di sei minuti, ha raccolto 860.000 telespettatori 19,3% di share). Meglio di C

Live-Non è la D'Urso - Pamela Prati perde la testa nei camerini : "Calci e pugni - una furia" : Ancora una crisi di nervi per Pamela Prati, che ha abbandonato in polemica con Barbara D'Urso gli studi di Live-Non è la D'Urso, il programma del mercoledì sera su Canale 5. La showgirl sarda non ha gradito le domande sul presunto matrimonio con Mark Caltagirone, si è alzata, ed è filata via afferma

Paola Caruso - sfogo dopo Live-Non è la d’Urso : dettagli padre biologico : Paola Caruso, sfogo e appello dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso: “La famiglia è sacra”. dettagli sul padre biologico Paola Caruso sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e di enormi sorprese. L’ex Bonas di Avanti un Altro, infatti, negli ultimi mesi, oltre a essere diventata mamma del piccolo Michele, ha […] L'articolo Paola Caruso, sfogo dopo Live-Non è la d’Urso: dettagli padre biologico ...

Live-Non è la D'Urso - sceneggiata di Pamela Prati : come lascia lo studio in polemica con Barbara D'Urso : In fuga, anche questa volta. Si parla di Pamela Prati e dalla sua corsa a gambe levate fuori dallo studio di Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in prima serata su Canale 5. Ospite in studio per la nona puntata, la showgirl sarda non ha offerto un grandissimo spettacolo: nessuna ris

Ascolti Tv mercoledì 15 maggio - Live Non è la D’Urso contro la Finale di Coppa Italia : Ascolti Tv mercoledì 15 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Finale Coppa Italia Atalanta-Lazio (0-2) – Rai 1 – milioni e % Live Non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e % Chi l’ha Visto? – Rai 3 – milioni e % Dove eravamo rimasti – Rai 2 – milioni e % Inside Out – Italia 1 – mila e % The Terminal – Rete 4 – milioni e % L’uomo della ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...

Live Non è la d’Urso - Santiago Lara è il figlio segreto di Maradona? "Ho chiesto il test del Dna per sapere chi sono" (VIDEO) : Ospite di Live non è la d'Urso nella nona puntata Santiago Lara, presunto figlio segreto di Diego Armando Maradona. Il ragazzo spiega che tutto è cominciato quando è stato cresciuto dal padre adottivo a partire da 3 anni, quando la madre è venuta a mancare: Una settimana prima di morire, quando poteva a stento parlare, ha chiamato mio padre e gli avvocati, raccontando loro tutto, ovvero che io ero figlio di Diego Armando Maradona. A 13 anni ...

Live Non è la d’Urso - Rocco Siffredi : “Ilona Staller ha cercato di…” : Rocco Siffredi replica alle parole di Ilona Staller a Live Non è la d’Urso Non è stata una puntata facile, quella di Live Non è la d’Urso di questa sera. Tutta la puntata è stata quasi interamente dedicata alla vicenda di Pamela Prati e il presunto Marco Caltagirone. Dopo ciò che è successo con Pamela in studio, è arrivato il turno dell’amatissimo Rocco Siffredi, che non ha di certo bisogno di inventarsi nulla poiché sempre ...

Mila Suarez incontra il fratello dopo quindici anni a Live Non è la D'Urso : Un po' C'è Posta per te, un po' Carramba, la nuova puntata di Live non è la D'Urso ha in serbo una bella sorpresa per una delle sue ospiti. Si tratta di Mila Suarez, la...

Live Non è la d'Urso - Mila Suarez riabbraccia suo fratello : Appena eliminata dal Grande fratello 16, per Mila Suarez è subito tempo di sorprese. Ospite nella nona puntata di Live Non è la d'Urso la modella è stata protagonista di un ricongiungimento importante. Barbara d'Urso mostra una foto di due bambini chiedendo ai suoi ospiti chi si riconoscesse nello scatto.La Suarez timidamente alza la mano spiegando che sulla fotografia sono ritratti lei insieme a suo fratellastro che non vede da 15 anni: ...

Live – Non è la D’Urso : Pamela Prati si rifiuta di rispondere alle domande e lascia lo studio : Pamela Prati lascia lo studio di Live Pamela Prati è scappata, anche stavolta. Ospite di Barbara D’Urso della nona puntata di Live – Non è la D’Urso, la showgirl sarda ha dato nuovamente (un pessimo!) spettacolo e si è cimentata nell’attività che più le è consona in questo periodo: lasciare gli studi televisivi senza rispondere alle domande. La conduttrice partenopea, tra l’imbarazzo generale, ha cercato di andare ...