Calciomercato Napoli | Lazzari il profilo individuato da Ancelotti | Gazzetta | “Fissato il

Calciomercato Napoli - i nomi caldi per il centrocampo - i dettagli : Il colpo a centrocampo del Napoli dipende da… Allan, proprio così, perché il francese, a fine stagione potrebbe dire addio accettando la ricca offerta dei francesi del PSG che già lo avevano cercato lo scorso inverno, durante il mese di gennaio. Nel mirino del club partenopeo ci sono quattro nomi, Veretout, Bennacer, Fornals e Almendra, ma l’arrivo del possibile colpo in mediana dipenderà soprattutto dall’ ...

Calciomercato Napoli - CdM : “Possibile affare da 30 mln con il Real. Trippier pista complessa : tre le alternative…” : Mercato Napoli, le alternative a Trippier Calciomercato, il Napoli lavora sugli esterni bassi, a destra la priorità è Trippier ma la pista è complessa, le alternative sono Lazzari, Castagne e Tierney del Celtic, invece a sinistra il profilo più gradito è Theo Hernandez. Il Real Madrid, dopo la stagione in prestito alla Real Sociedad, è disposto a valutare anche la cessione a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni, l’ingaggio del ...

Calciomercato Napoli – Raggiunto accordo con Almendra : offerti 15mln al Boca. La trattativa : Calciomercato Napoli, accordo con Almendra Calciomercato, il Napoli ha Raggiunto l’accordo con l’entourage di Almendra, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Si cerca di raggiungerlo con il Boca Juniors, sono stati offerti 15 milioni di euro, il club argentino vuole che sia pagata la clausola rescissoria di 20 milioni essendoci la concorrenza di Inter, Tottenham, Benfica, Psg e Monaco. Diawara è ...

Calciomercato Napoli - indizio social della moglie : Lozano in azzurro? [FOTO] : Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano: Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano. Dopo la visita in Città, la consorte del messicano segue anche il club azzurro su Instagram. Certo non un dettaglio di rilevanza assoluta, ma se due indizi fanno una prova… La trattativa, stando a quanto si apprende, si sarebbe arenata dopo che il Psv avrebbe alzato il prezzo, passando dalla richiesta di 40 ...

Calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Calciomercato Napoli - Alvino : 'Papà e moglie di Lozano in città nei giorni scorsi' : Quello di Lozano del Psv continua ad essere un nome molto caldo per il CALCIOMERCATO del NAPOLI . L'attaccante messicano viene ormai accostato con insistenza al club partenopeo da mesi. Nelle ultime ...

Calciomercato Napoli - doppio innesto a centrocampo : affare con la Fiorentina : Calciomercato Napoli – Ultime partite in stagione per il Napoli, l’obiettivo della squadra di Carlo Ancelotti è di chiudere la stagione nel miglior modo possibile ma si sta già programmando la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è al lavoro sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più importante per provare a ridurre il gap con la Juventus, nelle ultime ore novità importanti per quanto ...

Calciomercato Napoli - la trattativa Lozano si complica : il messicano avrebbe avuto un ripensamento sulla scelta - il retroscena : Calcio mercato Napoli , si complica l'affare Lozano L'edizione odierna delle Gazzetta dello Sport al momento si dice pessimista sull'arrivo di Hirving Lozano in maglia azzurra: 'Per l'attaccante ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Lozano pista raffreddata ma non tramontata : 3 ostacoli da superare” : Calciomercato Napoli, Il Mattino aggiunge nuovi dettagli sull’affare Lozano Calciomercato Napoli. Hirving Lozano, attaccante messicano del Psv, è tra gli obiettivi più ambiti dal Napoli, ma la trattativa non sembra affatto facile per alcune difficoltà legate a ingaggio e concorrenti. Oltre alll’infortunio al ginocchio subito dal giocatore nelle scorse settimane. Ne parla l’edizione odierna de ‘Il ...

Calciomercato - le strategie del Napoli : da Insigne a Lozano e Trippier : Dubbi, certezze e obiettivi. Così va il mercato. Anche quello del Napoli. Ufficialmente cominciato la scorsa settimana dopo l'aritmetico approdo in Champions e subito entrato nel vivo con l'incontro ...

Il Napoli su Diego Costa : il Calciomercato si accende in casa partenopea : Diego Costa acCostato al Napoli, Giuntoli lavora con l’Atletico Madrid per un prestito con diritto di riscatto Carlo Ancelotti starebbe provando a portare al Napoli un centravanti del calibro di Diego Costa. L’indiscrezione, rilanciata dalla Gazzetta dello sport, ha fatto subito il giro d’Europa trovando prime conferme. Il calciatore è infatti allettato dall’ipotesi di giocare per Ancelotti e Giuntoli starebbe ...

Calciomercato - Tmw – Psg-Napoli - in arrivo offerta da capogiro per De Laurentiis! I dettagli : Il PSG pronto a tornare alla carica per Allan e Koulibaly Calcio mercato Napoli – Allan e Koulibaly, i due gioielli azzurri continuano ad essere gli obiettivi del Paris Saint-Germain che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Il Psg, vede in Kalidou Koulibaly il sostituto ideale dell’ormai trentacinquenne Thiago Silva che è alle prese con diversi problemi di natura ...

Napoli - la voce di Calciomercato per il prossimo attaccante di Ancelotti : arriva Diego Costa : Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Diego Costa è il nome nuovo per l’attacco : colpo utile per tre motivi” : Calciomercato Napoli, per La Gazzetta dello Sport e Diego Costa è il nome nuovo Calciomercato Napoli IDEA DIEGO Costa. L’ era del Napoli con il falso nueve, probabilmente, è al capolinea. Con il modulo di Carlo Ancelotti, infatti, quando il Napoli incontra squadre chiuse in difesa, come il Cagliari domenica scorsa, trova molte difficoltà ad arrivare al gol. A proposito del match di domenica scorsa, l’ ingresso di Milik ha dato ...