Vela – Volvo Europeans 2019 | tutto pronto a Weymouth per le regate di 49er | 49erFX e

(Di lunedì 13 maggio 2019) Al via a(UK) idelle classiFX e Nacra 17 Grande attesa a, in Inghilterra, per idelle classi olimpicheFX e Nacra 17 che si svolgeranno da domani, lunedì 13 maggio fino a domenica 19. Oltre duecento team e quattrocento velisti si daranno battaglia nelle acque del campo di regata olimpico dei Giochi di Londra 2012. Organizzati presso iland Portland National Sailing Academy con il supporto della Royal Yachting Association (RYA), i Campionati Europei rappresentano per gli atleti un’importante tappa verso le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono previsti 19 posti per i, 20 per i Nacra 17 e 21 per iFX. Il processo di selezione delle tre classi è iniziato in occasione dei 2018 World Sailing Championships di Aarhus (Danimarca), con i quali otto nazioni si sono ...

