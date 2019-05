Le fake news non scompariranno con la sola censura di Facebook

Quali sono le pagine di fake news politiche che Facebook ha chiuso in Italia : Facebook’s European headquarters in Dublin. (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images) Continua la lotta alla disinformazione politica annunciata da Facebook in vista delle elezioni parlamentari europee di fine maggio. Il social network di Menlo Park ha chiuso 23 pagine in Italia a causa di numerose violazioni delle condizioni d’uso della piattaforma. A due settimane di distanza dalle elezioni europee, l’organizzazione non ...

Terrapiattisti - il sociologo : “Siamo oltre le fake news - i social hanno cancellato la scienza del ‘900 : Siamo ormai “oltre le fake news“, siamo alla creazione di “verità parallele, che tendono ad autoalimentarsi, e il cui scontro, genera violenza“. Il preoccupante scenario futuro è tratteggiato dal sociologo della comunicazione Andrea Fontana, ordinario all’Università di Pavia nel corso di Comunicazione Professionale Multimediale e autore di “Regimi di verità. Convivere con leggende e fatti alternativi”, ...

Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che condividevano fake news e istigazioni all'odio : tra queste - oltre la metà erano a sostegno di Lega o M5S : Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 mln di follower che condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti, a ridosso delle elezioni europee: tra queste, oltre la metà erano a sostegno di Lega o M5S. La decisione a seguito di un’indagine del movimento cittadino Avaaz. “Ringraziamo Avaaz - afferma un portavoce di Fb - per aver condiviso le ricerche affinché ...

