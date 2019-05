Serie A | l’Empoli risucchia tutti | incubo Genoa | a rischio persino Fiorentina e Cagliari

calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato diA, partite avvincenti nella 36^ giornata del campionato diA. Clamoroso successo in trasferta per l’Empoli contro la Sampdoria, adesso è tutto riaperto per la zona salvezza, grandi motivazioni per la squadra di Andreazzoli, poca grinta invece per i blucerchiati, da sottolineare l’esultanza di alcuni tifosi della Sampdoria dopo la rete di Farias, il motivo è la rivalità con il, l’Empoli si è avvicinato tantissimo alla zona salvezza ed adesso la squadra di Prandelli rischia seriamente la retrocessione. Tutto facile anche per l’Udinese che ha dominato in trasferta contro il già retrocesso Frosinone, finisce sul risultato di 1-3, grande protagonista l’attaccante Okaka, scatto importante per gli uomini di Tudor che si avvicina all’obiettivo ma ancora è tutto aperto. Si ...

ilnapolionline : Serie A: Vittorie importante in vista salvezza per l’Empoli e l’Udinese - GDS_it : #SerieA, vittoria del #Torino per l'Europa e colpi salvezza di #Empoli e #Udinese - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#SerieA: l'Empoli vince 2-1 in casa Sampdoria e riaccende le speranze di salvezza. Udinese passa 3-1… -