Ultimo | Il nuovo album “Colpa delle favole” ancora al primo posto delle classifiche FIMI

Il tastierista Roger O’Donnell sul nuovo album dei Cure : “Potrebbe essere l’Ultimo” : Nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata a SiriusXM, lo storico tastierista Roger O'Donnell ha parlato del nuovo album dei Cure. La band capitanata da Robert Smith, infatti, è ferma a "4:13 dream" (2008) come ultima prova in studio, quasi lo stesso tempo trascorso dall'ultimo disco dei Tool, e negli ultimi mesi si sono rincorse le voci sulla pubblicazione del nuovo album della band di Boys don't cry. Mentre sono in corso i preparativi ...

Nell’Ultimo trimestre i ricavi di Apple sono scesi del 5 per cento - di nuovo : Nel suo ultimo trimestre (il secondo trimestre fiscale 2019, che si è concluso il 30 marzo) Apple ha prodotto ricavi per 58 miliardi di dollari, con una riduzione del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più significativo

Ultimo - parte oggi dal PalaSele di Eboli con il nuovo tour 'Colpa delle Favole' - sold out da mesi : "Peter Pan" nel 2018 descrive la conquista del mondo tanto desiderato, la realizzazione dei sogni, fra cui una meravigliosa storia d'amore, e, attraverso una metafora, il personaggio tenta di evadere ...

Paola Di Benedetto nuovo tatuaggio : l’Ultimo gesto d’amore per Fede : Paola Di Benedetto stupisce con il nuovo tattoo: l’ultimo gesto d’amore per Fede La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non potrebbe andare meglio. I due, dopo aver smentito le voci riguardanti la loro presunta crisi, sembrano essere oggi innamorati più che mai. Recentemente sono anche andati in vacanza insieme, concedendosi una […] L'articolo Paola Di Benedetto nuovo tatuaggio: l’ultimo gesto ...

Il nuovo Speciale Smartphone Unieuro affianca l’Ultimo volantino e regala voli in Europa : Il nuovo volantino Speciale Smartphone di Unieuro, denominato "Liberi di scegliere: 10, 20 o 30 rate a tasso zero", propone diversi sconti sugli Smartphone Android e regala voli in Europa. L'articolo Il nuovo Speciale Smartphone Unieuro affianca l’ultimo volantino e regala voli in Europa proviene da TuttoAndroid.

Scontro all'Ultimo sangue tra Cetrion e Noob Saibot nel nuovo video di Mortal Kombat 11 : L'uscita dell'attesissimo Mortal Kombat 11 si avvicina sempre di più. Il nuovo capitolo del picchiaduro di NetherRealm Studios approderà su PC e console tra pochi giorni, ma per lenire la restante attesa ecco spuntare in rete un nuovo video.Game Informer ha da poco condiviso su YouTube un nuovo filmato per il gioco che, nello specifico, ci presenta un match intero tra i personaggi di Cetrion e Noob Saibot.Il primo di questi, è un combattente del ...

Ultimo : fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Rondini al guinzaglio” : Take a look ;) The post Ultimo: fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Rondini al guinzaglio” appeared first on News Mtv Italia.

"Rondini al Guinzaglio" - online il nuovo video di Ultimo : Roma, 8 apr., askanews, - È uscito il videoclip di "Rondini al Guinzaglio", Honiro, distribuzione Believe,, il brano inedito che Ultimo, nome d'arte del giovane cantautore romano Niccolò Moriconi, ha ...

Ultimo : riflessioni sulla felicità - la vita e l’amore nel nuovo album “Colpa delle favole” : Venerdì 5 aprile uscirà “Colpa delle favole”, il terzo album di Ultimo,nome d’arte di Niccolò Moriconi, che torna con un nuovo capitolo di una storia iniziata con il disco d’esordio. Nel 2017 “Pianeti” racconta, attraverso una dimensione di fantasia, la storia di un ragazzo arrabbiato, in cerca di una posizione nel mondo, e con un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. “Peter Pan” nel 2018 descrive la conquista del mondo tanto desiderato, la ...

Rondini al Guinzaglio di Ultimo - nel nuovo singolo la necessità di liberarsi dal collare che lo strozza : Rondini al Guinzaglio è il nuovo singolo di Ultimo, in radio e in digital download da venerdì 5 aprile. Il nuovo brano viene rilasciato nel giorno della pubblicazione del nuovo disco, Colpa delle Favole, terzo progetto discografico di inediti del cantautorap romano. Dopo I tuoi particolari - brano presentato al Festival di Sanremo 2019 - e il successivo singolo in dialetto romanesco, Fateme cantà, Ultimo torna in radio con Rondini al ...

Il 5 aprile esce “Colpa delle favole” - il nuovo album di Ultimo : Venerdì 5 aprile esce "Colpa delle Favole" (Honiro, distribuzione Believe), il terzo album di Ultimo, nome d`arte di Niccolò Moriconi, che torna con un nuovo capitolo di una storia iniziata con il disco d`esordio. Nel 2017 "Pianeti" ha raccontato, attraverso una dimensione di fantasia, la storia di un ragazzo arrabbiato, in cerca di una posizione nel mondo, e con un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. "Peter Pan" nel 2018 ha descritto la ...

Premier League - Liverpool all'Ultimo respiro. È di nuovo in vetta : La magia di Anfield colpisce ancora. E il Liverpool al 90' trova il guizzo vincente nella supersfida contro il Tottenham di Pochettino. Dopo le reti di Firmino e Lucas, decide un pasticcio tra Loris e ...

Il nuovo video di Renga “L’odore del caffè” - scritto da Ultimo : È online da oggi, giovedì 28 marzo, il video de "L'odore del caffè", nuovo singolo di Francesco Renga che anticipa il suo ottavo disco di inediti "L'altra metà", in uscita il 19 aprile. Il video è stato ideato da Francesco Governa per la regia di Mauro Russo. scritto da Ultimo, "L'odore del caffè" è un brano che racconta di sentimenti e stati d animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocal. Composto da 12 brani, ...

Le date dell’instore tour di Francesco Renga con L’Odore del Caffè - il nuovo singolo scritto da Ultimo (testo) : Le date dell'instore tour di Francesco Renga arrivano con il nuovo singolo, L'Odore del Caffè. Sui social Francesco Renga ha annunciato gli appuntamenti promozionali che seguiranno la pubblicazione del nuovo disco di inediti, L'Altra Metà. Dal 19 aprile, l'artista bresciano incontrerà i fan in una serie di appuntamenti in tutta la penisola e firmerà le copie del nuovo progetto discografico in uscita lo stesso giorno. Le date dell'instore tour ...