Maltempo | due morti nel Bresciano | travolti da alberi

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Maltempo : un morto a Marsala - due dispersi tra Mantova e Varese : Il Maltempo che imperversa su gran parte dell’Italia sta creando disagi e purtroppo, in alcuni casi anche tragedie. Nel Mantovano, cinque persone di nazionalità romena sono finire con la propria auto nel Mincio intorno alle 7 di stamattina. Quattro di loro sono stati salvati, mentre il quinto occupante della vettura risulta disperso. L’automobile è finita nel fiume per via delle condizioni particolarmente avverse. I sommozzatori dei vigili ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : bel tempo su tutt’Italia solo martedì 7 - poi due giorni di Maltempo al Nord : È iniziato un weekend tipicamente invernale sull’Italia, nonostante siano i primi giorni di maggio. In queste ore il maltempo sta interessando quasi tutta Italia, in modo particolare il Nord dove nelle prossime ore si assisterà ad un peggioramento delle condizioni che porterà neve a quote collinari, freddo e forti temporali. Nella giornata di domani, domenica 5 maggio, il maltempo si sposterà anche al Centro, in particolare su Toscana e Marche ...

Savona - due donne disperse a causa del Maltempo : Due donne risultano attualmente disperse a Castel Sant'Agata, in provincia di Savona, e si teme che siano state trascinate via dalla corrente del torrente Letimbro, ingrossato a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona.A lanciare l'allarme ieri sera è stato il 50enne Gino Lucia, compagno di una delle due donne. Secondo il racconto fornito dall'uomo, la compagna Ana Luisa Munoz Perez e una sua amica, entrambe originarie dell'Ecuador, ...

Meteo - Maltempo fino al 25 aprile : due giorni di pioggia e grandine : E' all'insegna del maltempo il ponte che porta al 25 aprile. Il ciclone mediterraneo che avanza dal nord Africa verso il sud della Sardegna porta 'un pesante carico di pioggia, temporali e grandine, e ...

Maltempo Cagliari - caduta calcinacci sull’asse mediano : chiuse due bretelle : A causa delle intense piogge cadute nel pomeriggio che hanno causato la caduta di alcuni calcinacci sull’Asse mediano di scorrimento, nella zona di via Dei Conversi, a Cagliari, è stata disposta, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea delle due bretelle che consentono di convergere sull’Asse mediano stesso da via Dei Conversi e di fare inversione di marcia per raggiungere via Flemming e via Dell’Abbazia. I lavori ...